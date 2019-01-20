أمير قطر يوجه رسالة عاجلة ويتخذ "قرارا تاريخيا" بشأن تكاليف قمة لبنان

ذكرت وسائل الإعلام اللبنانية، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيتكفل بكافة تكاليف القمة العربية الاقتصادية التنموية المنعقدة حاليا في بيروت.

وقالت إذاعة "صوت لبنان (100.5)"، إن "أمير قطر الشيخ تميم، سيتكفل بكل تكاليف القمة التنموية، وسيضع مليار دولار وديعة في المصرف المركزي اللبناني، إضافة إلى تقديمات عينية لعدد من الوزارات".

معلومات خاصة ل #صوت_لبنان من المراجع المشاركة في القمة، تفيد ان امير #قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، سيتكفل بكل تكاليف القمة التنموية، وسيضع مليار دولار وديعة في المصرف المركزي، اضافة الى تقديمات عينية لعدد من الوزارات. — Voice of Lebanon (@sawtlebnan) January 20, 2019

بدورها، قالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن "سمو أمير البلاد بعث ببرقية إلى الرئيس اللبناني أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره على ما قوبل به سموه والوفد المرافق من حفاوة وتكريم خلال وجوده في بيروت، متطلعا سموه في أن تسهم نتائجها في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك من أجل خير ومصلحة الشعوب العربية".

سمو أمير البلاد المفدى يبعث ببرقية إلى الرئيس اللبناني أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره على ما قوبل به سموه والوفد المرافق من حفاوة وتكريم خلال وجوده في بيروت ، متطلعا سموه في أن تسهم نتائجها في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك من أجل خير ومصلحة الشعوب العربية.#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 20, 2019

وأشارت الوكالة القطرية إن "سمو أمير البلاد غادر مدينة بيروت، بعد أن شارك في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة، والتي عقدت بمدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية الشقيقة".

سمو أمير البلاد المفدى يغادر مدينة بيروت ، بعد أن شارك في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة ، والتي عقدت بمدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية الشقيقة.#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 20, 2019

فيما، قالت صحيفة "النهار" اللبنانية، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حضر خصيصا لحضور جلسة الافتتاح، وسماع كلمة الرئيس عون، وتأكيد دعمه للبنان ثم غادر".

وتنعقد في بيروت، القمة العربية التنموية الاقتصادية، وسط غياب ملحوظ للزعماء العرب الذين أرسلوا موفدين عنهم، باستثناء الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.