مرشح رئاسي ليبي: اجتماعات مهمة للقبائل لتقرير المصير... ولن نسمح بالوصاية

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن سلامة يعول فقط على المؤتمر الجامع دون إيضاح ماهيته، وما إن كان المؤتمر مجرد ملتقى أم منتدى، وما إن كانت المخرجات ملزمة أم مجرد توصيات، وكذلك العلاقة بين مجلس النواب وبين المؤتمر الجامع.
قرارات ملزمة
وتابع، أن سلامة تجاهل ما يحدث في الجنوب الليبي، وما يسطره الجيش من بطولات، ونجاحه في ضرب أكبر غرفة عمليات في الجنوب تحوي قيادات لتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، فيما حذر المبعوث الأممي فقط من التعرض للمدنيين، في الوقت الذي تواصل الجيش مع القبائل وأعطاهم خطوط تحركاته، ورحبت به العديد من القبائل في بيانات متتالية.
وأشار السفير السابق، عارف النايض، المرشح لرئاسة ليبيا، إلى أن الملفت للنظر عدم حديث سلامة عن ما يحدث في طرابلس، خاصة في ظل سقوط المدنيين والجرحى، كما أنه مجد أحد مراكز الشرطة في طرابلس، ونسي كل ما تم انجازه في الشرق.
جماعات مؤدلجة
وشدد النايض على أن الحل في ليبيا يكمن في انتخاب قيادة موحدة مباشرة من الشعب، وتفعيل القرار رقم 5 لإجراء انتخابات رئاسية، خاصة أن المماطلة في إجراء الانتخابات ستزيد الحروب والفرقة، وأنه سبق وحددت البعثة، يوم 10 ديسمبر/كانون الأول 2018، لإجراء الانتخابات وفق لقاء باريس، ثم جاء مؤتمر باليرمو، وأُجلت حتى ربيع 2019، ثم قال سلامة بأنه أجلها حتى نهاية الـ2019، وأن هذه المماطلات لن تزيد المشهد إلا تعقيدا.
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