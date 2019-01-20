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14:39 20 يناير/ كانون الثاني 2019
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    مخيم عائلات داعش

    أسر "داعش" تعود إلى مناطقها في الأنبار العراقية بشروط

    © Sputnik . Nazek Mohammed
    العالم العربي
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    عادت بعض أسر تنظيم "داعش" الإرهابي إلى مناطق سكنها في الأنبار العراقية بعد إثبات عدم تورطها في الإرهاب بالبلاد.

    احتجاج في شمال العراق لتحرير السبايا والأطفال من داعش
    © Sputnik . Nazek Mohammed
    السلطات العراقية تؤكد نقل أسر مقاتلي "داعش" إلى موقع جديد (صور)
    وكشف مصدر أمني عراقي في محافظة الأنبار، اليوم الأحد 20 كانون الثاني/ يناير، عن إعادة بعض أسر عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) إلى مناطقها في الأنبار شريطة أن تثبت عدم تورطها في أي عمليات إرهابية خلال سيطرة التنظيم الإرهابي على المحافظة.

    ونقل موقع "السومرية نيوز" عن وسائل إعلام عربية بأنه "تم السماح لبعض الأسر التي تورط أبناؤها مع تنظيم داعش بالعودة إلى منازلهم في الأنبار، شريطة التأكد من سلامة موقفهم الأمني"، مبينا أن "هذا الأمر تم بالتنسيق مع بعض المنظمات الإنسانية".

    وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الأشخاص العائدين إلى مناطقهم في مدن الأنبار، تعرضوا لأكثر من عملية تدقيق لبيان سلامة موقفهم الأمني"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر يندرج ضمن خطة أمنية وإنسانية لإغلاق جميع مخيمات النازحين في الأنبار، بما فيها تلك التي تأوي أسر عناصر داعش".

    يشار إلى أن قوى سياسية رئيسية وفصائل في "الحشد الشعبي" العراقي طالبت مؤخرا بإنهاء التواجد العسكري الأمريكي في البلاد، وإغلاق القواعد الأمريكية.

    وجاءت هذه المطالب على خلفية الزيارة المفاجئة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسابيع لقاعدة عسكرية ينتشر فيها جنود أمريكيون بمحافظة الأنبار (غرب) من دون لقائه المسؤوليين العراقيين

    الجدير بالذكر أن السلطات العراقية، كانت قد منعت في وقت سابق عودة آلاف الأسر التي ينتمي أبناؤها لتنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك التي شهدت معارك مع التنظيم التكفيري.

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    أخبار الحرب على الإرهاب, أخبار العراق, مخيم نازحين, الحرب على الإرهاب, تنظيم داعش الإرهابي, الأمن العراقي, العراق
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