الكويت تعلن مبادرة جديدة... وقطر أول الداعمين

أعلنت دولة الكويت، خلال القمة العربية الاقتصادية والتنموية التي انطلقت أعمالها بالعاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأحد، عن مبادرة لإنشاء صندوق للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، برأس مال يبلغ 200 مليون دولار، لتعزيز العمل العربي المشترك، فيما أعلنت دولة قطر دعمها للمبادرة بمبلغ 50 مليون دولار.

القاهرة — سبوتنيك. وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح، في كلمة خلال القمة العربية الاقتصادية التنموية: "أعلن اليوم مبادرة أمير دولة الكويت لإنشاء صندوق للاستثمار في مجال التكنولوجيا والاقتصاد برأس مال قيمته 200 مليون دولار أمريكي بمشاركة القطاع الخاص على أن تساهم بلادي بمبلغ 50 مليون دولار من هذا الصندوق".

© REUTERS / AZIZ TAHER أمير قطر يوجه رسالة عاجلة ويتخذ "قرارا تاريخيا" بشأن تكاليف قمة لبنان

وتابع خالد الحمد، "على أن يوكل للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مسؤولية إدارة هذه المبادرة التنموية"، داعيا "مؤسسات التمويل العربية المشتركة إلى النظر في استقطاع نسب من صافي أرباحها السنوية لدعم الاحتياجات المستقبلية، وضمان استمرارية عمل هذا الصندوق".

وفي استجابة سريعة للمبادرة الكويتية، أعلن وزير المالية القطري علي شريف العمادي أن "دولة قطر تدعم المبادرة الكويتية وتعلن المساهمة بمبلغ 50 مليون دولار في هذا الصندوق".

وانطلقت في العاصمة اللبنانية، صباح اليوم، أعمال القمة العربية الاقتصادية والتنموية في دورتها الرابعة، بمشاركة خجولة على مستوى قادة الدول العربية العشرين المشاركة.

ومن بين 22 دولة عربية، غابت عن القمة كل من سوريا، بسبب تعليق عضويتها في الجامعة العربية، وليبيا على خلفية قيام مناصرين لحركة أمل بنزع علمها عن محيط مكان انعقاد القمة، وتلويحهم بالتصعيد في حال حضور الوفد الليبي احتجاجا على عدم تعاون السلطات الليبية في التحقيقات بشأن اختفاء المرجع الشيعي الإمام موسى الصدر في نهاية السبعينيات، خلال فترة حكم العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.

وعلى مستوى قادة الدول، اقتصر حضور القمة العربية على الرئيس الموريتاني أحمد ولد عبد العزيز، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الذي أبلغ الجانب اللبناني نيته المشاركة قبل ساعات قليلة من انطلاق أعمال القمة.