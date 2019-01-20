الناطق باسم القمة العربية الاقتصادية يرد على أنباء تكفل قطر بمصاريف التنظيم

رد الناطق الرسمي باسم القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية ومدير مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، رفيق شلالا، على الأنباء التي تم تداولها حول تكفل دولة قطر بمصاريف تنظيم القمة.

وقال شلالا: "إن هذا الخبر عار عن الصحة، علما بأن دولة قطر كانت دائما إلى جانب لبنان في مختلف الظروف التي مر بها، إلا أن ما نشر اليوم غير صحيح"، كما نقلت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وتداولت وسائل الإعلام أنباء حول تكفل أمير قطر الشيخ تميم، بكل تكاليف القمة التنموية، ووضعه مليار دولار وديعة في المصرف المركزي اللبناني، إضافة إلى تقديمات عينية لعدد من الوزارات".

اقرأ أيضا: أمير قطر يصل بيروت للمشاركة في القمة العربية الاقتصادية

وغادر أمير قطر مدينة بيروت، بعد أن شارك في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة، والتي عقدت بمدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية الشقيقة.

وتنعقد في بيروت، القمة العربية التنموية الاقتصادية، وسط غياب ملحوظ للزعماء العرب الذين أرسلوا موفدين عنهم، باستثناء الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.