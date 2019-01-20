بالصور... لقاء قبائل طرابلس مع بني وليد لوقف اشتباكات العاصمة

كشف السفير عارف النايض، المرشح الرئاسي الليبي، عن لقاء بين قبائل وطرابلس لوقف إطلاق النار بين اللواء السابع وقوة حماية طرابلس.

وأضاف النايض في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك" أن اللقاء عقد ظهر اليوم الأحد، إذ ترأس وفد بني وليد الدكتور محمد البرغوثي، فيما استقبلهم مشايخ طرابلس برئاسة الشيخ الشويطر.

وأكد النايض، أن نجاح هذه الخطوة يمثل أهمية كبرى، ويؤسس لعملية المصالحة الشاملة بين كل الأطراف الليبية في الوقت الراهن.

© Photo / لقاء قبائل طرابلس وبني وليد لوقف اشتباكات العاصمة، 20 يناير/كانون الثاني 2019

وتابع أن اللقاء الذي جمع قيادات القبائل من الأطراف المختلفة بعد تفويض ترهونة لمشايخ ورفلة، يمكن أن يسهم في وقف إطلاق النار وعقد الصلح بين الأطراف المختلفة، وأن كافة الخلافات التي سبقت كانت القبائل وراء حلها.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس، منذ الأربعاء الماضي، اشتباكات متقطعة، بين قوة حماية طرابلس التابعة لوزارة الداخلية، واللواء السابع، المعروف باسم "الكانيات"، من ترهونة، وهي بلدة تبعد 65 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من طرابلس.

© Photo / لقاء قبائل طرابلس وبني وليد لوقف اشتباكات العاصمة، 20 يناير/كانون الثاني 2019

وفي بيان سابق، قالت قوة حماية طرابلس، إنها سيطرت على قصر بن غشير، بعد يوم من اشتباكات قوية مع اللواء السابع.

فيما أعلنت وزارة الصحة الليبية، في آخر حصيلة لها، أن حصيلة الاشتباكات بين جماعات مسلحة متنافسة في العاصمة الليبية طرابلس، ارتفعت إلى 13 قتيلا و52 جريحا.