انطلاق فعاليات المناورات البحرينية المصرية المشتركة "حمد 3"

القاهرة — سبوتنيك . وبحسب وكالة أنباء البحرين (بنا)، يأتي التمرين في إطار الخطط التدريبية لسلاح الجو الملكي البحريني وسلاح البحرية الملكي البحريني.

ويشتمل التمرين على عمليات مشتركة مع الأسلحة الجوية والبحرية التابعة للقوات المسلحة بجمهورية مصر العربية.

ويأتي التمرين في إطار التعاون الدفاعي والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة وجيوش الدول الشقيقة والصديقة، لتعزيز التعاون في المحافظة على أمن واستقرار وسلامة المنطقة.

ووصلت مجموعة من السفن الحربية وعدد من الطائرات المقاتلة التابعة للقوات المسلحة بجمهورية مصر العربية، أمس، إلى البحرين، للمشاركة في فعاليات التمرين المشترك "حمد-3".

كانت قوات مسلحة من البلدين اختتمت، في 16 آذار/مارس من العام الماضي، فعاليات التمرين المشترك "حمد — 2".

وهدف التمرين المشترك إلى رفع مستوى الكفاءة القتالية والقدرات العملياتية والتكتيكية، عن طريق تبادل الخبرات والمهارات الميدانية بين القوات المشاركة فيه.