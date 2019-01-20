خطيبة خاشقجي تخرج عن صمتها... ماذا يحدث الأسبوع المقبل

فجرت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، مفاجأة، وأعلنت أنها ستنشر كتابا في فبراير/شباط المقبل، تتحدث فيه عن حياة خطيبها الراحل.

وقالت جنكيز، في تغريدة باللغة التركية عبر موقع "تويتر"، إنه "بعد رحيل الحبيب جمال عنا، بات من المهام التي تقع على عاتقي هي الكتابة عنه"، وبينت أنه "يمكن العثور على الكتاب في عدة أماكن بعد أسبوع".

Sevgili Cemal’in aramızdan ayrılışından sonra bana düşen görevlerden biri de onu yazmaktı. Değerli arkadaşlarımız @sinanonus @ersoyakif1 editörlüğünde ve @akadir137 yayıncılığında hazırladığımız kitabı haftaya tüm seçkin kitap evlerinde bulabilirsiniz. @JKhashoggi pic.twitter.com/PjHtHfl1Jd — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) January 19, 2019

وقالت في تغريدة أخرى باللغة الإنجليزية إنه "ستنشر الطبعة الإنجليزية من كتابي في نهاية فبراير/ شباط المقبل".

The English edition of my book will be published at the end of February. @JKhashoggi pic.twitter.com/bqdNi7fYU9 — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) January 19, 2019

وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

وردا على سؤال بشأن الاتهامات الموجهة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن قضية خاشقجي، قال الفالح إن "ولي العهد قائد عالمي على المسرح العالمي، مشيرا إلى دوره في قمة العشرين الأخيرة، واجتماعاته مع عدد من زعماء العالم.