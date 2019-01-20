"الآثار المصرية" تعلن اكتشاف 6 مقابر من عصر الدولة القديمة في أسوان

أعلنت وزارة الآثار المصرية، اليوم الأحد، الكشف عن 6 مقابر من عصر الدولة القديمة في محافظة أسوان جنوبي البلاد.

وذكرت الوزارة المصرية، في بيان لها، أنه "نجحت البعثة الأثرية الإنجليزية التابعة لجامعة برمنغهام، والعاملة بمشروع قبة الهوا بأسوان، في الكشف عن ستة مقابر ترجع إلى عصر الدولة القديمة مختلفة الأحجام".

وصرح بذلك مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، موضحا أن المقابر المكتشفة تختلف في أحجامها، ويوجد اثنان منها ذات مدخل محفور في الصخر، وواحدة لها مدخل سليم ومكتمل تماما ومغلق بالأحجار، ومدخل لغرفة الدفن الخاصة بها، ومغلق بعناية بجدار من الطوب اللبن.

وأشار إلى أنه على الرغم من ذلك فقد تعرضت للنهب في العصور القديمة من خلال اللصوص الذين حطموا الجدار الخلفي لها.

ومن جانبه، قال مارتن بوماس، مدير المشروع، ومدير متحف الثقافات القديمة في جامعة ماكواري في سيدني بأستراليا، إنه "تم العثور أيضا داخل أحد المقابر المكتشفة على أجزاء من قناع جنائزي، وتميمة معدنية صغيرة تظهر الإله خنوم، وكمية كبيرة من الفخار التي لايزال بعضه محتفظا بمحتوياته القديمة التي تعود للعصر المتأخر".

وأشار عبدالمنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان، أن القطع المكتشفة تم نقلها إلى المخزن المتحفي بأسوان.