مستشار للملك سلمان يعلن مبادرة... و3 جهات تؤيده

ويعمل مستشار الملك سلمان، وأمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، على تدشين المرحلة الأولى من مبادرات وزارة الحج والعمرة، حسب صحيفة الوطن السعودية.
الفيصل يدشن مبادرات وزارة الحج والعمرة اليوم#الحج_والعمرة#الامير_خالد_الفيصل#صحيفة_الوطنhttps://t.co/r3NYW23CYx pic.twitter.com/057xutUoyG— جريدة الوطن السعودية (@AlwatanSA) January 20, 2019
وتؤيد المبادرة 3 جهات هي وزارة الحج والعمرة، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، والشركة السعودية للكهرباء.
وتهدف المبادرات إلى "تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، وتطوير المدن لخدمة الحج والعمرة، ورفع مستوى كفاءة العاملين في قطاع الحج والعمرة، وتوحيد الجهود الحالية لأنشطة التدريب المنفذة في عدة جهات".
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