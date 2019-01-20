مستشار للملك سلمان يعلن مبادرة... و3 جهات تؤيده

أعلن مستشار للملك سلمان بن عبد العزيز، عن مبادرة جديدة، تنفذ خلال الفترة القادمة، وأيدته في الأمر 3 جهات.

ويعمل مستشار الملك سلمان، وأمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، على تدشين المرحلة الأولى من مبادرات وزارة الحج والعمرة، حسب صحيفة الوطن السعودية.

وتؤيد المبادرة 3 جهات هي وزارة الحج والعمرة، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، والشركة السعودية للكهرباء.

وتهدف المبادرات إلى "تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، وتطوير المدن لخدمة الحج والعمرة، ورفع مستوى كفاءة العاملين في قطاع الحج والعمرة، وتوحيد الجهود الحالية لأنشطة التدريب المنفذة في عدة جهات".