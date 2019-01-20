أول تعليق من ملك الأردن على خروج "النشامى" من كأس أمم آسيا

علق العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على خروج منتخب بلاده من منافسات بطولة أمم آسيا لكرة القدم، بعد خسارته أمام فريق فيتنام، اليوم الأحد.

وغرد ملك الأردن، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، محاولا تشجيع منتخب "النشامى": "نشامى وما قصرتوا".

نشامى وما قصرتوا — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) January 20, 2019

​حجز المنتخب الفيتنامي بطاقة العبور للدور الربع نهائي من كأس أمم آسيا بعد تغلبه على المنتخب الأردني بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

© REUTERS / Thaier Al-Sudani بالفيديو..أهداف الأردن و فيتنام

افتتح المنتخب الأردني المباراة بتسجيله لهدف التقدم في الدقيقة 39 عن طريق لاعبه بهاء عبد الرحمن، ليعيد كونج فيونج نجوين المباراة إلى بدايتها بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 50.

واستمرت حالة التعادل بين الفريقين في وقت المباراة الأصلي، وكذلك في الأشواط الإضافية، ثم ذهب الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية لحسم المبارة.

وهنا نجح المنتخب الفيتنامي بالفوز باللقاء بعد تسجيله لأربعة ركلات بينما نجح لاعبوا المنتخب الأردني في تسجيل ركلتين.

وبهذه النتيجة، يواجه المنتخب الفيتنامي في الدور الربع نهائي الفائز من لقاء اليابان والسعودية.