أول تعليق من ملك الأردن على خروج "النشامى" من كأس أمم آسيا

وغرد ملك الأردن، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، محاولا تشجيع منتخب "النشامى": "نشامى وما قصرتوا".
نشامى وما قصرتوا— عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) January 20, 2019
حجز المنتخب الفيتنامي بطاقة العبور للدور الربع نهائي من كأس أمم آسيا بعد تغلبه على المنتخب الأردني بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.
واستمرت حالة التعادل بين الفريقين في وقت المباراة الأصلي، وكذلك في الأشواط الإضافية، ثم ذهب الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية لحسم المبارة.
وهنا نجح المنتخب الفيتنامي بالفوز باللقاء بعد تسجيله لأربعة ركلات بينما نجح لاعبوا المنتخب الأردني في تسجيل ركلتين.
وبهذه النتيجة، يواجه المنتخب الفيتنامي في الدور الربع نهائي الفائز من لقاء اليابان والسعودية.
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