حماس تتهم السلطة بارتكاب "جريمة" وتحمل عباس المسؤولية

وصفت حركة "حماس" إفراج السلطة الفلسطينية عن الفلسطيني الأمريكي، عصام عقل، المتهم بتسريب عقارات فلسطينية للإسرائيليين بأنها جريمة.

القاهرة — سبوتنيك. اتهمت حركة "حماس"، اليوم الأحد 20 كانون الثاني/ يناير، السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، بارتكاب جريمة بإفراجها عن الفلسطيني الأمريكي عصام عقل المتهم بتسريب عقارات فلسطينية للإسرائيليين.

نحمل المسؤولية الكاملة لشخص محمود عباس ورئيس حكومته رامي الحمد الله عن التستر على هذه الجريمة وإطلاق سراح المجرم "عصام عقل". — حركة حماس (@hamasinfo) January 20, 2019

​وقالت الحركة عبر حسابها على "تويتر"، إن "ما قامت به سلطة عباس في الضفة من الإفراج عن المسؤول عن تسريب العقارات الفلسطينية للإسرائيليين "عصام عقل" جريمة وطنية كبرى بحق شعبنا الفلسطيني ومقدراته وممتلكاته"، مضيفة "نحمل المسؤولية الكاملة لشخص محمود عباس ورئيس حكومته رامي الحمد الله عن التستر على هذه الجريمة وإطلاق سراح المجرم عصام عقل".

ما قامت به سلطة عباس في الضفة من الإفراج عن المسؤول عن تسريب العقارات الفلسطينية للإسرائيليين "عصام عقل" جريمة وطنية كبرى بحق شعبنا الفلسطيني ومقدراته وممتلكاته.https://t.co/L8kevPVpqN — حركة حماس (@hamasinfo) January 20, 2019

​وقضت محكمة الجنايات الكبرى في رام الله، يوم الاثنين 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بالسجن المؤبد والأشغال الشاقة على عقل لإدانته بجريمة تسريب عقار في القدس المحتلة للمستوطنين.

وكان المدان ويدعى عصام عقل (53 عاما ويحمل الجنسية الأمريكية) قد اعتقل في شهر تشرين الأول/ أكتوبر للاشتباه بتسريبه لعقار داخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

ودعا السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، السلطة الفلسطينية للإفراج عن عقل.