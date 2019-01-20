لأول مرة.. حفلات غنائية بجامعة سعودية

وكشفت إحصائية عن 208 طلاب سجلوا فى أنشطة العزف والغناء بجامعة الطائف، حسب صحيفة عكاظ السعودية.
لأول مرة.. حفلات غنائية وشعرية بجامعة سعودية #عكاظhttps://t.co/93Jbkx7YxS— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) January 20, 2019
وتخطط الجامعة السعودية لمزيد من حفلات الغناء والعزف والشعر، وعمل تجمع صيفى سنوى للشعراء الشباب داخلها.
وتقدم الجامعة دورات عزف موسيقى وغناء عن طريق 3 مدربين سعوديين لتعليم الكلاب "تمارين الصوت".
ويشهد 2019 نشاطا فنيا كبيرا في السعودية، وكان آخرها الحفل الأول للموسيقار المصري، عمر خيرت، الذي أقيم مؤخرا، ضمن فعاليات مهرجان طنطورة.
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