لأول مرة.. حفلات غنائية بجامعة سعودية

وكشفت إحصائية عن 208 طلاب سجلوا فى أنشطة العزف والغناء بجامعة الطائف، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

لأول مرة.. حفلات غنائية وشعرية بجامعة سعودية #عكاظhttps://t.co/93Jbkx7YxS — صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) January 20, 2019

وتخطط الجامعة السعودية لمزيد من حفلات الغناء والعزف والشعر، وعمل تجمع صيفى سنوى للشعراء الشباب داخلها.

وتقدم الجامعة دورات عزف موسيقى وغناء عن طريق 3 مدربين سعوديين لتعليم الكلاب "تمارين الصوت".

ويشهد 2019 نشاطا فنيا كبيرا في السعودية، وكان آخرها الحفل الأول للموسيقار المصري، عمر خيرت، الذي أقيم مؤخرا، ضمن فعاليات مهرجان طنطورة.