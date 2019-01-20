وزير خارجية لبنان: عودة سوريا للجامعة العربية في مصلحة العرب

قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية يصب في مصلحة جميع الدول العربية.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد 20 يناير / كانون الثاني الجاري، على هامش القمة العربية الاقتصادية والتنموية في بيروت: "لبنان لم يتواصل مع الجانب السوري في هذا الشأن".

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية و لأمين عام الجامعة العربيّة 18/01/2019 pic.twitter.com/7LsVyG3vRb — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) January 20, 2019

وأضاف باسيل: "أعتقد أن هذه خسارة، وعودة سوريا للجامعة العربية هي جزء من عودتها للحضن العربي وهي في صالح جميع الدول العربية".

لمسنا تجاوباً مع فكرة عودة سوريا الى الحضن العربي — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) January 20, 2019

وتنعقد في بيروت، القمة العربية التنموية الاقتصادية، وسط غياب ملحوظ للزعماء العرب الذين أرسلوا موفدين عنهم، باستثناء الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.