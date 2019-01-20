باسيل: بيان "القمة الاقتصادية" بشأن النازحين انتصارا للبنان

قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، إن القمة العربية الاقتصادية المنعقدة في بيروت شهدت توافقا على تحفيز عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

© Sputnik . Kirill Kalinnikov وزير خارجية لبنان: عودة سوريا للجامعة العربية في مصلحة العرب

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية ، اليوم الأحد 20 يناير / كانون الثاني الجاري.

وكتب باسيل على "تويتر": "بيان النازحين السوريين هو انتصار للبنان ولفتة تضامن من الدول العربية تجاه الدول المضيفة والاعتراف بتضحياتها".

وقال في تدوينة أخرى: "ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء، ووضع كل الإمكانيات المتاحة لإيجاد الحلول الجذرية، ومضاعفة الجهود الدولية الجماعية لتعزيز الظروف المؤاتية لعودة النازحين واللاجئين إلى وطنهم".

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية و لأمين عام الجامعة العربيّة 18/01/2019 pic.twitter.com/7LsVyG3vRb — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) January 20, 2019

وأضاف: "بيان بيروت حول النزوح، أمن مصلحة لبنان والدول العربية ونرجو اعتماده لغة موحدة للعمل لتحفيز وتشجيع عودة النازحين".

بيان بيروت انتصار للبنان وكل الدول المضيفة للنازحين ووقفة تضامن من الدول العربية الاخرى تجاه الدول المضيفة — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) January 20, 2019

وقال باسيل، في ختام القمة العربية، إن البيان الختامي يتضمن لأول مرة تحفيز لعودة النازحين السوريين، واصفا قضية اللاجئين بأنها أكبر مشكلة تواجه لبنان.

في مؤتمر مشترك مع أبو الغيط: بيان النازحين السوريين هو انتصار للبنان ولفتة تضامن من الدول العربية تجاه الدول المضيفة والإعتراف بتضحياتها — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) January 20, 2019

وأشار إلى أن العمل على صدور بيان بشأن قضية عودة اللاجئين بدأ برفض من حيث المبدأ، ثم خلاف، ثم صدور بيان، مشيرا إلى أن هذا البيان يعد انتصارا إلى لبنان وكل الدول المضيفة للنازحين ووقفة تضامن من الدول العربية الأخرى تجاه الدول المضيفة.

ندعو المجتمع الدولي إلى حمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء، ووضع كل الامكانيات المتاحة لإيجاد الحلول الجذرية، ومضاعفة الجهود الدولية الجماعية لتعزيز الظروف المؤاتية لعودة النازحين واللاجئين إلى ووطنهم — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) January 20, 2019

وتنعقد في بيروت، القمة العربية التنموية الاقتصادية، وسط غياب ملحوظ للزعماء العرب الذين أرسلوا موفدين عنهم، باستثناء الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.