بعد فتح سفارتها في دمشق... وفد سوري يزور الإمارات

زار وفد من سوريا، دولة الإمارات، وذلك بعد أن أعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق.

وأقيم في أبو ظبي ملتقى القطاع الخاص السوري الإماراتي بمشاركة رجال أعمال سوريين، حسب وكالة الأنباء السورية.

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتي، محمد ثاني مرشد الرميثي إن "الملتقى يأتي في إطار تنمية العلاقة الإيجابية بين القطاعين الخاصين في سورية والإمارات لإقامة استثمارات مشتركة".

وأكد رئيس وفد رجال الأعمال السوريين، محمد حمشو أهمية مثل هذه الملتقيات لجهة إعادة تفعيل وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجال الاستثمارات والتجارة وخلق شراكات تسهم بالتنمية الاقتصادية.

وأضاف حمشو أن سوريا "بعد تعافيها من الإرهاب توفر بيئة استثمارية مستقرة".

ويقوم وفد من رجال الأعمال السوريين يضم ممثلين عن جميع الاتحادات غرف التجارة والزراعة والصناعة والمصدرين بزيارة الإمارات العربية المتحدة للاطلاع على التجربة الاستثمارية فيها وتفعيل العلاقات التجارية بين الجانبين.

وشهد يوم 27 كانون الأول/ ديسمبر، افتتاح سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق عقب 5 سنوات من سحب السفراء من كلا البلدين.

​وحضر مراسم رفع العلم فوق مقر السفارة، المستشار عبد الحكيم ابراهيم يوسف النعيمي، القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق والملحق الإدراي في السفارة حسين عبد الله البلوشي، إلى جانب عدد من السفراء بدمشق، ومندوب عن وزارة الخارجية والمغتربين السورية.

واعتبر مدير المراسم في الخارجية السورية، حمزة دواليبي، في تصريح لـ"سبوتنيك" أن افتتاح السفارة الإماراتية يعد فاتحة خير بالنسبة للدول العربية، وعبر خلال مشاركته في مراسم الافتتاح عن تمنياته أن تحذو كافة الدول العربية حذو الإمارات.