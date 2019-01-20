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20:07 20 يناير/ كانون الثاني 2019
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    الأونروا

    إسرائيل تتخذ قرارا غير مسبوق بشأن القدس الشرقية

    © AP Photo / Khalil Hamra
    العالم العربي
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    قررت إسرائيل إغلاق المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مدينة القدس الشرقية واستبدالها بمدارس تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية.

    الأونروا
    © AP Photo / Khalil Hamra
    معاناة وكالة "الأونروا" تتجدد
    جاء ذلك في قرار مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الأحد 20 يناير / كانون الثاني الجاري، الذي أوضح أنه لن يتم إصدار تراخيص المدارس اعتبارا من العام الدراسي المقبل، بحسب قناة "أي 24 نيوز" الإسرائيلية، التي أشارت إلى أن الإغلاق يأتي بعد أسابيع من اجتماع لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للمصادقة على قرار كانت بلدية القدس قد اتخذته بإغلاق وإبعاد المؤسسات، التي تديرها (أونروا) من القدس الشرقية".

    وتشرف "الأونروا" على مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين شمالي القدس، وهو المخيم الوحيد في المدينة، لكن لها عشرات العيادات الطبية والمؤسسات التعليمية وعشرات المدارس في المدينة نفسها.

    وأكد الناطق الرسمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" سامي مشعشع، في بيان أصدره اليوم الأحد، عدم تلقي الوكالة لقرار من قبل السلطات الإسرائيلية يتعلق بإغلاق مدارس الوكالة التي تديرها في القدس الشرقية.

    وأشار مشعشع إلى أن "الوكالة تقدم خدماتها وتشرف على منشآتها في القدس الشرقية منذ العام 1950 ضمن الولاية الممنوحة لها من الجمعية العمومية للأمم المتحدة، لافتا إلى أن هذه الولاية تسحب نفسها وتشمل القدس الشرقية كجزء من منطقة عملياتنا".

    وأضاف: "لم تقف سلطات الاحتلال، منذ العام1967 ضد وجود الـ(أونروا) والأرضية، التي ترتكز عليها في إدارة خدماتها بالقدس الشرقية، وأن الاحتلال طرف بمعاهدة امتيازات وحصانة الأمم المتحدة للعام 1946، التي تحمي حق الأمم المتحدة القيام بمهماتها من دون أي تدخل".

    وأكد مشعشع على أن "هناك اتفاقية ثنائية بين (أونروا) وإسرائيل لحماية منشآتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها لتسهيل مهمة الوكالة.

     

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الأونروا, السلطات الإسرائيلية, الأونروا, القدس الشرقية, فلسطين
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