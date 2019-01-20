هل قصفت الطائرات الأمريكية مواقع عراقية

ونفى مركز الإعلام الأمنى العراقي، ما تداولته وسائل الإعلام، من قيام طائرات أمريكية بقصف مواقع عراقية، حسب موقع "آر تي".

بغداد تنفي قصف طائرات أمريكية لمواقع عراقية https://t.co/NJOcBSigvv — محور المقاومة (@Axis_of_Resista) January 20, 2019

وقال بيان للمركز إن "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تداولت معلومات عن قيام طائرات أمريكية بقصف مواقع وأماكن في مناطق مختلفة من البلاد ما أسفر عن سقوط ضحايا".

وأضاف البيان أنه من خلال المتابعة الميدانية والتدقيق مع الجهات المختصة تبين عدم وجود أي نشاطات لطائرات أمريكية.

وتابع البيان أن "ما يتم نشره هو محاولة لخلط الأوراق، لكون قادة العمليات المشتركة تشرف على العمليات الجارية في جميع محافظات العراق" دون اتهام جهة بعينها بالوقوف وراء هذه الإشاعات.