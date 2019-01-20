رسالة الجيش السوري اليومية إلى الإرهابيين في "المنزوعة السلاح" بإدلب

تتلقى المجموعات الإرهابية المنتشرة في "المنطقة منزوعة السلاح" بإدلب السورية الضربة تلو الأخرى خلال محاولاتها التسلل إلى نقاط الجيش السوري التي تحمي المناطق الآمنة في ريف حماة الشمالي وغيرها من المناطق.

وتستمر المجموعات الإرهابية في خرق اتفاق "المنطقة منزوعة السلاح" لتثبت كل يوم أنها غير قادرة على التوقف عن ممارسة أعمالها ونشاطاتها الإرهابية التي خلقت من أجلها، ضاربة بعرض الحائط كل محاولات التهدئة التي تعمل عليها العديد من الأطراف الدولية في الساحة السورية.

وبتاريخ اليوم الأحد 20 كانون الثاني/ يناير، وفي إطار ردها على خروقات الإرهابيين، نفذت وحدات من الجيش السوري ضربات مركزة على محاور تحركات المجموعات الإرهابية في إدلب خلال محاولتها التسلل باتجاه النقاط العسكرية المتمركزة في ريف حماة الشمالي لحماية القرى والبلدات الآمنة.

وأفادت وكالة "سانا" الرسمية بأن وحدات الجيش نفذت عمليات مركزة على محاور تحرك وتسلل المجموعات الإرهابية في قرية بيت الراس باتجاه القرى الآمنة ونقاط عسكرية بريف حماة الشمالي.

وبين مراسل الوكالة أن عمليات الجيش أسفرت عن القضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم. ليكون بذلك رد ورسالة يومية متوقعة من الجيش السوري الذي أصبح يرسلها يوميا لهم عبر مدفعيته وأسلحته المتنوعة.

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كما لفت المراسل إلى أن وحدات الجيش أحبطت محاولة تسلل مجموعات إرهابية من محور كفرزيتا شمال غرب مدينة حماة بنحو 38 كم باتجاه القرى الآمنة والنقاط العسكرية العاملة في المنطقة وأوقعت في صفوفها قتلى ومصابين ودمرت عتادا وأوكارا لهم.

وتنتشر تنظيمات إرهابية من أبرزها تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا) وما يسمى "كتائب العزة" و"الحزب التركستاني" التي تضم مرتزقة أجانب تسللوا عبر الحدود التركية في عدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي، وتعتدي بالقذائف والأسلحة المتنوعة على المناطق المجاورة وتتسلل نحو نقاط الجيش التي تحمي المدنيين في المنطقة.