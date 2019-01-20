اليمن... قيادي بالانتقالي يوضح حقيقة ما جرى في قاعدة "العند"

وأضاف صالح في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الأحد، أن "مثل هذه الأقاويل ربما لا تستحق التعليق عليها لأكثر من سبب أولها أن الحوثيين قد أعلنوا مسؤوليتهم عن العملية وبثوا صورا مباشرة وبالتالي كان يفترض أن يتوقف من يحاول اتهام جهات أخرى ويوفر جهده في هذا الاتجاه".
وأشار صالح إلى أن "وزير الداخلية في شرعية النظام وهو لا يمثل المجلس الانتقالي الجنوبي قد أعلنها على الملأ عن ضبط خلية حوثية متورطة في تنفيذ هذه العملية وأكد أنها قد تلقت تدريبات في محافظات شمالية خاضعة للحوثيين وكيفية التعامل مع الطائرات المسيرة لتنفيذ مثل هذه العمليات، لا منطق ولا عقل يبرر أو يدعم أي قول باتجاه تبرئة الحوثيين واتهام أي قوة أخرى في الضلوع بهذه العملية، ومن يتحدث في هذا الاتجاه إنما يمثل أجندة ومشروع معادٍ الجنوب والمجلس الانتقالي الجنوبي والتحالف العربي سيما دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأوضح عضو الانتقالي، أن "المجلس يعد ما نتج عن هذه العملية كارثة حقيقة وخسارة مؤلمة لكنه يعتبرها كذلك جرس إنذار يتطلب المزيد من اليقظة والحذر حتى لا تتكرر بصورة أخرى".
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