مركز المصالحة الروسي: المسلحون قصفوا المناطق السكنية باللاذقية وحماة

أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، اليوم الأحد، أن المسلحين في منطقة إدلب لخفض التصعيد قاموا بقصف المناطق السكنية بمحافظتي اللاذقية وحماة خلال الليلة الماضية.

© Sputnik . Michail Fomichev سوريا تسقط 7 صواريخ إسرائيلية باتجاه مطار دمشق باستخدام "بوك" و"بانتسير"

موسكو — سبوتنيك . وقال رئيس المركز الجنرال سيرغي سولوماتين: "على الرغم من تشغيل نظام وقف الأعمال القتالية في منطقة إدلب لخفض التصعيد، قصف المسلحين خلال الـ24 ساعة الماضية منطقة ناخشبة في محافظة اللاذقية وزلكيات في محافظة حماة. ونتيجة لقصف المسلحين في قرية عين نوار في محافظة اللاذقية، أصيب جندي من القوات السورية بجروح".

وأضاف سولوماتين، أن عودة اللاجئين إلى أماكن إقامتهم السابقة لا تزال مستمرة. وبمساعدة المركز الروسي، تم تأمين عمل 10 نقاط تفتيش، بما في ذلك مركز جوي واحد "دولي" وآخر بحري "بانياس"، مشيرا أنه حتى 19 كانون الثاني/ يناير، عاد 217873 شخصا.

ووفقا لمركز المصالحة الروسي، يستمر تقديم المساعدة في إعادة بناء البنى التحتية وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين. فحتى تاريخ الـ19 كانون الثاني/يناير الجاري، تم ترميم 31 ألف مسكنا و722 مؤسسة تعليمية و133 مؤسسة طبية، فضلا عن إصلاح 978 كم من الطرق.