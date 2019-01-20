الرئيس المصري يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

© REUTERS / LEAH MILLIS بيلوسي ترد على ترامب: لم نكن ننوي زيارة مصر... بل لقاء قادة عسكريون وتبادل معلومات استخباراتية

القاهرة — سبوتنيك . وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضى، أن الاتصال تناول التباحث بشأن عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك سبل تعزيز تلك العلاقات المتميزة علي كافة الأصعدة، فضلا عن آخر مستجدات الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الرئيس الفرنسي حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون والصداقة التاريخية مع مصر، خاصة في ظل دورها الهام والمحوري في ترسيخ أسس الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والمتوسط.

ومن جانبه، أعرب الرئيس المصري عن التطلع لتعزيز التعاون القائم مع فرنسا والاستمرار في تطويره في مختلف المجالات، خاصة وأنه شهد خلال الفترة الأخيرة نموا مطردا في العديد من المجالات على نحو ساهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.