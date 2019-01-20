قوات العمالقة تتهم "أنصار الله" بقصف مواقعها في الحديدة

اتهمت قوات العمالقة اليمنية المدعومة من التحالف، جماعة أنصار الله "الحوثيين"، باستهداف مواقعها في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة على موقعه: إن "مليشيا الحوثي قصفت مواقع مختلفة للقوات شرق وغرب مديرية التحيتا، مستخدمة قذائف الـ آر بي جي، والأسلحة الرشاشة عيار 14.5".

وأضاف أن "المليشيا استهدفت منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا، بقذائف الهاون والهاوزر وبسلاح 12.7، كما استهدفت منازل المواطنين وأحياء سكنية في مديرية حيس، مخلفة قتلى وجرحى وأضراراً مادية".

وذكر أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) دفعت بمجاميع وتعزيزات عسكرية إلى خطوط المواجهة غرب مديرية التحيتا.

وأشار إلى "تنفيذ المليشيا الحوثية عمليات تسلل فاشلة لمحاولة زرع ألغام وعبوات ناسفة في الطرقات والممرات ومواقع قوات العمالقة".