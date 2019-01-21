الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدوان إسرائيلي على جنوب سوريا

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في القنيطرة، فجر اليوم الاثنين، بأن الدفاع الجوي السوري يتصدي لعدوان إسرائيلي جديد على جنوب سوريا.

وأضاف أنه تم اسقاط 6 صواريخ فوق القنيطرة حتى الآن.

وأوضح أنه يسمه دوي انفجارات في مثلث الموت عند حودود درعا والقنيطرة مع الجولان المحتل.

وأشار أن وسائط الدفاع الجوي تتعامل مع طائرات استطلاع إسرائيلية اخترقت الأجواء السورية بريف القنيطرة.

يتبع…