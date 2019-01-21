الجيش الإسرائيلي: ضربنا أهدافا تابعة لفيلق القدس الإيراني داخل سوريا

شن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، غارات على مواقع عسكرية داخل سوريا، بزعم أنها تابعة لفيلق القدس الإيراني.

رام الله — سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي في بيان مقتضب وصل لوكالة "سبوتنيك": "قام جيش الدفاع الإسرائيلي الليلة بضرب أهداف تابعة لفيلق القدس الإيراني داخل الأراضي السورية".

وأضاف أدرعي: "يحذر جيش الدفاع النظام السوري من محاولة استهداف الأراضي الإسرائيلية أو قواتنا".

#عاجل يقوم #جيش_الدفاع الاسرائيلي في هذه الساعة بضرب أهداف تابعة ل #فيلق_القدس الإيراني داخل #سوريا. يحذر جيش الدفاع #النظام_السوري من محاولة استهداف الأراضي الإسرائيلية أو قواتنا — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 20, 2019

© REUTERS / OMAR SANADIKI مصدر عسكري سوري: الدفاعات الجوية أسقطت 38 صاروخا إسرائيليا

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس الأحد، غارات على مواقع عسكرية سورية حيث تصدت الدفاعات الجوية السورية لغارات إسرائيلية على المنطقة الجنوبية وفق ما ذكرت وكالة "سانا" الرسمية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت بكفاءة عالية لعدوان جوي إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية" موضحا أنها "منعته من تحقيق أي من أهدافه".

وأضافت المصادر السورية أن الدفاعات أسقطت كافة الصواريخ الحربية الإسرائيلية.

وكان أطلقت قذيفة من داخل الأراضي السورية، مساء أمس الأحد، صوب الجولان السوري المحتل لكن القبة الحديدية اعترضتها وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق.