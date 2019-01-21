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05:53 21 يناير/ كانون الثاني 2019
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    الجيش السوري

    مصدر عسكري يكشف عن معلومات خطيرة ساهمت بإفشال الهجوم الإسرائيلي على سوريا

    © Sputnik . Bassel Shartoh
    العالم العربي
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    بعد نحو 55 دقيقة من القصف الصاروخي الإسرائيلي المتواصل للداخل السوري، عاد الهدوء الحذر ليعم الأجواء، بحسب مصدر عسكري ميداني في الجنوب السوري كشف عن معلومات مسبقة أسهمت بنجاح الدفاعات السوري بإفشال الهجوم الإسرائيلي.

    وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": إن الجيش السوري الذي رصد خلال الأيام الأخيرة تحركات إسرائيلية غير اعتيادية في الجولان السوري المحتل، رفع جاهزية وحداته الدفاعية واتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لشن عدوان إسرائيلي واسع محتمل، وغير مسبوق، وذلك بعدما استقدم جيش الاحتلال بطاريات صواريخ أرض-أرض إلى تخوم الجولان.

    وأضاف:

    منذ الصباح الباكر أبلغت قيادات عسكرية جنوب البلاد وحداتها، أن الجيش الإسرائيلي سيشن عدوانا واسعا على مواقع سورية، يشابه عدوان شهر مايو/أيار 2018، حيث تم اتخاذ كل الترتيبات الدفاعية اللازمة لإحباط الهجوم.

    إطلاق صواريخ إسرائيلية على سوريا
    © REUTERS / OMAR SANADIKI
    مصدر عسكري سوري: الدفاعات الجوية أسقطت 38 صاروخا إسرائيليا
    ولفت المصدر إلى أن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف صباح أمس جنوب العاصمة دمشق كان "للتمويه ولجس النبض"، تمهيدا لشن الهجوم الذي وقع مع مطلع يوم الاثنين 21 يناير/كانون الثاني 2019، واصفا هذا الهجوم بأنه الأعنف منذ شهر مايو من العام الماضي، حيث استمر لمدة 55 دقيقة تمكنت خلالها الدفاعات الجوية السورية من إسقاط 38 صاروخا بينها صواريخ "أرض-أرض".

    وأشار المصدر إلى أن "التشكيلات السورية المنتشرة على طول خط الجبهة مع العدو الإسرائيلي تمكنت من إسقاط الدفعات الأكبر من صواريخ أرض-أرض، التي كانت تطلق من تل أبو الندى وتل الفرس وتل العرام في الجولان المحتل وإسقاط صواريخ أخرى "جو-أرض"، تزامنا مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع والطيران الحربي الإسرائيلي فوق الجولان المحتل، كما شوهدت آليات عسكرية اسرائيلية مزودة بكشافات ليلية تتحرك قبالة قرى الشريط في ريف القنيطرة مع قيام العدو بإطفاء الأنوار في المرصد الشرقي لجبل الشيخ.

    وأكد المصدر أن قوى الدفاع الجوي السورية أظهرت حرفية عالية بتصديها لمعظم الهجمات في أجواء سعسع وزاكية وكناكر والكسوة وحينة ودربل ومثلث الموت قرب درعا، كما تمكنت الدفاعات السورية في محيط العاصمة بإسقاط موجات الصواريخ الاسرائيلية بعيدة المدى التي حاولت استهداف قدسيا ودمّر وجمرايا ومطاري المزة ودمشق.

    وبدوره، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي في بيان مقتضب: "قام جيش الدفاع الإسرائيلي الليلة بضرب أهداف تابعة لفيلق القدس الإيراني داخل الأراضي السورية".

    وأضاف أدرعي: "يحذر جيش الدفاع النظام السوري من محاولة استهداف الأراضي الإسرائيلية أو قواتنا".

    وردت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، بأن

    "وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت بكفاءة عالية للهجوم الإسرائيلي"، مشيرة أنها "منعته من تحقيق أي من أهدافه".

    انظر أيضا:

    الجيش الإسرائيلي: ضربنا أهدافا تابعة لفيلق القدس الإيراني داخل سوريا
    مصدر عسكري سوري: الدفاعات الجوية أسقطت 38 صاروخا إسرائيليا
    الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية كانت متجهة إلى مطار الثعلة العسكري
    الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجوم إسرائيلي على جنوب سوريا
    الدفاعات الجوية السورية تتصدى بشكل مكثف لصواريخ إسرائيلية في سماء دمشق
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, استعدادات, صواريخ, معلومات, هجوم إسرائيلي, الجيش الإسرائيلي, الجيش السوري, إسرائيل, سوريا
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