بعد غياب 3 أشهر... حسن نصر الله يخرج عن صمته ويكشف المفاجآت

أعلنت قناة "الميادين" اللبنانية أن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، سيخرج عن صمته، بعد 3 أشهر من الغياب الإعلامي الذي فتح بابا للعديد من التكهنات والإشاعات.

© AP Photo / Hassan Ammar "مقتل خاشقجي"... نصر الله يكشف لماذا وصلنا إلى هذا

وأثار الغياب الإعلامي للأمين العام لحزب الله ، الذي استمر 3 أشهر، العديد من التساؤلات حول أسبابه، حتى أن بعض التقارير الإعلامية تحدثت أخيرا بأنه دخل المستشفى للعلاج.

وقالت قناة "الميادين" إن نصر الله سيضع بإطلالته المرتقبة، السبت المقبل، حدا للشائعات، ويفجر العديد من المفاجآت ويتطرق إلى مختلف المواضيع، ومن بينها "أنفاق حزب الله" العابرة للحدود مع إسرائيل، وأزمة تشكيل الحكومة اللبنانية، وجولة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في المنطقة، والملف السوري، والانسحاب الأمريكي من سوريا، والمفاوضات اليمنية.

وكان الصحفي اللبناني، جيري ماهر، نشر تغريدة له على "تويتر"، قال فيها، إن "حزب الله يرفض نقل نصر الله إلى سوريا لتلقي العلاج في دمشق، على يد أطباء روس، وإيران ترسل 3 أطباء إلى بيروت، أحدهم يقيم في أوروبا، لمتابعة وضعه الصحي".

وهو ما تناولته وسائل الإعلام الإسرائيلية، حيث نشر شمعون آران، الكاتب والمحلل السياسي بهيئة البث الإسرائيلية "كان" (باللغة العربية)، تغريدة له، بهذا المضمون، وأرفق بها تغريدة جيري ماهر السابقة.