مصر تطور 6 مصافي نفط بتكلفة 9 مليارات دولار

أعلن وزير البترول المصري طارق الملا، أمس الأحد، أن مصر تعمل على تطوير ست مصافي تكرير خلال السنوات الأربع المقبلة بتكلفة تسعة مليارات دولار لزيادة الإنتاج المحلي.

ونقلت "رويترز" عن الملا، قوله خلال مؤتمر في ساعة متأخرة من مساء أمس، مشيرة إلى أنه لم يخض في تفاصيل بشأن توفير الاعتمادات المالية للتطوير.

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وأضاف الملا أن الهدف من التطوير هو زيادة الإنتاج المحلي من المواد البترولية إلى 41 مليون طن سنويا، في ظل امتلاك تملك مصر لثماني مصاف لتكرير النفط الخام بطاقة إنتاجية 38 مليون طن سنويا.

في سياق آخر، أشاد محمد شاكر، وزير الكهرباء المصري، بتدشين أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في أحد فنادق القاهرة، داعيا إلى أهمية زيادة مصادر الطاقة المتجددة في البلاد.

وافتتح شاكر، ووزيرة السياحة رانيا المشاط، ووزير البيئة ياسمين فؤاد أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقوة 150 كيلو/وات تقام على سطح منشأة سياحية بالقاهرة الجديدة، بتمويل خاص من الفندق، ومشاركة من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي "يو إن دي بي".