موكب يحمل صور أمير قطر يجوب عاصمة دولة عربية (فيديو)

شهدت شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، مرور موكب سيارات يرفع صور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، وأعلاما قطرية ولبنانية.

وانطلق هذا الموكب، على هامش مشاركة أمير قطر في القمة العربية الاقتصادية في بيروت، ولم تتضح الجهة التي تقف وراء تنظيم هذا الموكب.

سيارات لبنانيه تتزين بصور سمو الامير في بيروت ،، تميم الوفاء #لبنان 💐🇶🇦🇱🇧

#تميم_يجعلها_قمه_بحضوره pic.twitter.com/tngXmeMMen — مبارك بن زايد ال شهوان (@mzalshahwani) January 20, 2019

​شوارع لبنان مولعة…

كلها اعلام قطر و صور سمو الشيخ تميم



😍🇶🇦😍🇱🇧😍



يئبر قلبي الشعب الرائع💕 pic.twitter.com/D1AsNnA0ll — علي فهد الشهواني (@alhajri_ali) January 20, 2019

​#بيروت. كورنيش الريفيرا الشعب اللبناني.يحتفلون بقدوم الشيخ تميم pic.twitter.com/gaj2TavFU2

— صمت المشاعر (@rbinsa1969) January 20, 2019

وعقدت القمة العربية التنموية الاقتصادية، يوم أمس الأحد، في العاصمة اللبنانية بيروت، وسط غياب ملحوظ للزعماء العرب الذين أرسلوا موفدين عنهم، باستثناء الرئيس الموريتاني وأمير قطر اللذين حضرا افتتاح القمة شخصيا.

وقال أمير قطر على "تويتر"، عقب القمة: "سعدت بمشاركتي في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية". وأضاف: "كان قراري بالمشاركة في القمة طبيعيا من منطلق الحرص على العمل العربي المشترك، الذي بينت القمة الحاجة الملحة لتعزيزه في وجه الأزمات والتحديات التي تواجهنا". وتابع: "شكرا للبنان قيادة وشعبا على استضافتها".

سعدت بمشاركتي في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية. كان قراري المشاركة طبيعيا من منطلق الحرص على العمل العربي المشترك الذي بيّنت القمة الحاجة الماسة لتعزيزه في وجه الأزمات والتحديات التي تواجهنا. شكرا للبنان قيادة وشعبا على استضافتها. pic.twitter.com/B6axV4tR60 — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) January 20, 2019

وقررت قطر، اليوم الاثنين، تقديم مبلغ 500 مليون دولار أمريكي على شكل قرض ميسر واستثمارات دعما للبنان، وذلك خلال المؤتمر الاقتصادي من أجل التنمية في لبنان "سيدر".