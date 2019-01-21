وزير الخارجية اللبناني إلى سوريا قريبا

© AP Photo / Amr Nabil صحيفة تكشف مفاجأة... الرسالة "الممنوعة" بشأن عودة سوريا للجامعة العربية

وكشفت المصادر لـصحيفة " الجمهورية " اللبنانية أن دمشق انزعجت من حلفائها الموجودين في السلطة اللبنانية بسبب عدم ممارستهم الضغط المسبَق المطلوب لكسب التزام عربي بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، خصوصا مع قدوم الموفد الأمريكي، ديفيد هيل، إلى بيروت والذي حمل رسائل واضحة ومن أبرزها عدم الذهاب إلى حكومة جديدة تكرّس التوازنات لمصلحة المحور الإيراني، وليكن الحل بتفعيل الحكومة المستقيلة.

وبحسب المصادر، فإن المواقف التي أطلقها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال في القمة تضمنت تطمينات واضحة لسوريا، إضافة إلى تواصل له مع دمشق ينبئ بزيارة رسمية معلنة إلى الرئيس السوري بشار الأسد قريبا، بعدما كانت دمشق اعتذرت سابقا عن طلب باسيل زيارتها سرا.