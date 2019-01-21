سيارة مفخخة تستهدف قوات أمريكية في ريف الحسكة الجنوبي (فيديو)

استهدف انفجار عنيف بسيارة مفخخة، اليوم الاثنين، رتلا لقوات أمريكية في ريف الحسكة الجنوبي، شمال شرقي سوريا.

وذكرت وكالة "هاوار" إن السيارة المفخخة استهدفت حاجزا لـ"قوى الأمن الداخلي" بمنطقة الشدادي وأسفرت عن بعض الأضرار المادية.

ونقل موقع RT عن الوكالة، قولها بأن "مصادر محلية أفادت بأن الانتحاري الذي يقود السيارة المفخخة من نوع هيونداي فجر نفسه بعد أن شك عناصر الحاجز به وحاولوا إيقافه"، فيما أفادت وسائل إعلام بإصابة جندي أمريكي وعنصرين من قوى الأمن الداخلي في التفجير.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي شن، فجر اليوم الاثنين، غارات على مواقع عسكرية داخل سوريا، بزعم أنها تابعة لفيلق القدس الإيراني.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي في بيان مقتضب وصل لوكالة "سبوتنيك": "قام جيش الدفاع الإسرائيلي الليلة بضرب أهداف تابعة لفيلق القدس الإيراني داخل الأراضي السورية"، وأضاف أدرعي: "يحذر جيش الدفاع النظام السوري من محاولة استهداف الأراضي الإسرائيلية أو قواتنا".