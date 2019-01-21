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13:45 21 يناير/ كانون الثاني 2019
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    الرئيس السوداني عمر البشير ملوحا إلى أنصاره خلال مسيرة في الساحة الخضراء في الخرطوم

    مصادر تقول إن الرئيس السوداني سيغادر البلاد خلال يومين إلى قطر

    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    العالم العربي
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    قالت صحيفة سودانية نقلا عن مصادر (لم تسمها)، إن الرئيس السوداني عمر البشير، سيغادر البلاد بعد غد الأربعاء، كاشفة عن وجهته الأولى.

    وزعمت المصادر لصحيفة "الأخبار"، أن البشير سيبتدر جولة خليجية خلال الفترة المقبلة، ويبتدرها بزيارة بعد غدٍ الأربعاء إلى دولة قطر، حيث سيجري خلالها مباحثات ثنائية مشتركة مع الأمير تميم أمير دولة قطر.

    وكان أمير قطر، أول من اتصل بالرئيس السوداني من الزعماء العرب، للاطمئنان على الأوضاع في البلاد، مع اتساع رقعة الاحتجاجات.

    احتجاجات في السودان - مسيرات مؤيدة للرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم، 9 يناير/ كانون الثاني 2019
    © REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
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    وأعلن الشيخ تميم خلال الاتصال وقوف بلاده مع السودان وجاهزيتها لتقديم كل ما هو مطلوب لمساعدة السودان على تجاوز هذه المحنة مؤكدا حرصه على استقرار السودان وأمنه.

    وطمأن الرئيس السوداني الشيخ تميم على هدوء الأوضاع في البلاد وسعي القيادة وحكومة الوفاق الوطني على معالجة أسباب الأزمة.

    ويتوقع أن تناقش الزيارة العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والتطورات الإقليمية بحسب الصحيفة، كما يتوقع أن يواصل الرئيس زيارته إلى الإمارات والكويت وربما دول خليجية أخرى في وقت لاحق.

    ويشهد السودان منذ 19 من ديسمبر/كانون الأول، احتجاجات تحولت إلى أكبر تهديد لحكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود.

    ويتهم المحتجون حكومة البشير بسوء إدارة القطاعات الرئيسية للاقتصاد، وبتدفق التمويل على الجيش —بطريقة لا يتحملها السودان- للرد على المتمردين في إقليم دارفور الغربي، في منطقة قريبة من الحدود مع جنوب السودان.

    وقرر البشير، في 31 ديسمبر الماضي، تكوين لجنة برئاسة وزير العدل محمد أحمد سالم، لتقصي الحقائق بشأن الاحتجاجات التي وقعت في عدة مدن سودانية منذ 19 ديسمبر وأوقعت قتلى وجرحى كما تقول الحكومة إن المحتجين أتلفوا ونهبوا مصالح حكومية وبنوك في عدة مدن ولائية، وأدت هذه اللجنة القسم يوم الأربعاء الماضي.

    ويعاني السودان من نقص مزمن في العملات الأجنبية منذ انفصال الجنوب عنه في 2011، واحتفاظه بعوائد النفط.

    وأدى هذا إلى زيادة نسبة التضخم، مما ضاعف من أسعار السلع الغذائية والأدوية، وأدى أيضا إلى شحها في المدن الكبرى، ومن بينها العاصمة.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار السودان, احتجاجات السودان, الحكومة السودانية, تميم بن حمد آل ثاني, عمر البشير, قطر, السودان
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