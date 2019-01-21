الكشف عن المواقع والمناطق التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية في سوريا

تناقل نشطاء التواصل الاجتماعي، المواقع التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية، فجر اليوم الاثنين، في مناطق متفرقة بمحيط دمشق وريفها والسويداء ودرعا والقنيطرة جنوبي سوريا.

وذكر موقع "السويداء 24"، أن "الطائرات الإسرائيلية استهدفت 4 مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري مخلفة خسائر مادية وبشرية، منها مطار الثعلة العسكري، وكتيبة الرادار في ريف غرب السويداء، ونقطة رادار للجيش في تل قينة شرقي بلدة الكفر، ورادار تل الصحن شرقي بلدة ملح".

كما تناقل النشطاء استهداف الغارات لمواقع عسكرية في ريف درعا، ومنها اللواء 38 في صيدا واللواء 112 بمدينة أزرع، ومواقع في ريف القنيطرة الشرقي.

هيدا إلي كنت خايفة منو..



ملحق — شهيد من #الجيش_السوري وعدد آخر من الجرحى بعد استهداف الطيران الإسرائيلي للواء 38 في #درعا — Zena Karam ✝️ (@Zeina13523052) January 21, 2019

أما في دمشق ومحيطها، فأكد رواد المواقع أن الغارات استهدفت مواقع للجيش في المزة ومطار دمشق الدولي والكسوة وجمرايا والطيبة وصحنايا والديماس وقطنا.

صخرالدين

غارات الصهيوني تستهدف مواقع إيرانية في كل من جبل المانع في الكسوة والبحوث العلمية في جمرايا ومحيط مطار دمشق الدولي ومطار ومنطقة الديماس ومنطقة صحنايا ومحيط مطار الثعلة العسكري بريف السويداء الغربي

وقصف صاروخي يستهدف مواقع بريف درعا الغربي وريف القنيطرة الشرقي — قتيبة صخرالدين (@MhamadMk) January 21, 2019

​​وكان سلاح الجو الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات في سوريا، حيث أسفرت الغارات عن مقتل 4 جنود سوريين وإصابة 6 آخرين، بحسب بيان وزارة الدفاع الروسية.

وقال مصدر أمني لـ"سبوتنيك"، فجر اليوم، إن "أكثر من 15 صاروخ دفاع جوي تم إطلاقها للتصدي لأهداف معادية فوق العاصمة دمشق وريفها". وقال المصدر إن هناك معلومات أولية عن محاولة استهداف مطار المزة العسكري غرب دمشق.

وأوضح أن أصوات الانفجارات المسموعة في محيط العاصمة دمشق ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لسلسلة صواريخ معادية أطلقتها طائرات إسرائيلية من الأجواء اللبنانية. وأكد، أنه "تم التصدي لصواريخ أرض-أرض أطلقها العدو الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وتم إسقاطها فوق سماء قرى جبل الشيخ بريف دمشق الجنوبي الغربي".

في السياق ذاته، قال مصدر عسكري رفيع المستوى لـ"سبوتنيك": إن العدوان الإسرائيلي الحالي هو الأعنف ووسائط دفاعاتنا الجوية اثبتت جدارتها بالتصدي لهذا العدوان. وأكد أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 38 صاروخا إسرائيليا، توزعت بين محيط العاصمة دمشق وريفها وريفي القنيطرة والسويداء.