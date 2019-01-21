إصابة جندي أمريكي إثر انفجار سيارة مفخخة في سوريا

أصيب جندي أمريكي بالإضافة إلى عنصرين من قوى الأمن الداخلي الكردية في تفجير بسيارة مفخخة، استهدف حاجزا بمدخل بلدة الشدادي، بريف الحسكة الجنوبي، شمال شرقي سوريا.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة "أنها هاوار" الكردية، ظهر اليوم الاثنين: "سيارة مفخخة استهدفت اليوم حاجزاً لقوى الأمن الداخلي بمدخل بلدة الشدادي عند جسر 47".

وأضافت الوكالة أن التفجير أسفر عن "إصابة عضو وعضوة من قوى الأمن الداخلي على الحاجز، بالإضافة إلى جندي أمريكي أثناء مرور رتل للتحالف من الحاجز".

ولفتت الوكالة: "أسفر التفجير عن إلحاق أضرار مادية بسيارة للتحالف وبعض الآليات على الحاجز".

وكان انفجار ضخم قد وقع في منبج شمال شرقي سوريا، قرب دورية تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى. وقد هبطت، في وقت سابق، مروحية أميركية لنقل الجرحى من مكان الانفجار.

وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم التحالف شون ريان في تغريدة عبر "تويتر"، إن جنودا أميركيين قُتلوا إثر التفجير عندما كانت تسير دوريتهم في سوريا.