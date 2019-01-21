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14:27 21 يناير/ كانون الثاني 2019
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    ليبيا

    الجيش الليبي يكشف لـ"سبوتنيك" عن مكان التحقيق مع هشام عشماوي

    © REUTERS / ISMAIL ZITOUNY
    العالم العربي
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    كشف العميد أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية، عن المكان الذي يجرى فيه التحقيق مع الإرهابي المصري هشام عشماوي في الوقت الراهن.

    وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن عشماوي لا يزال في ليبيا، تحت سلطة المدعي العام العسكري، الذي يجري التحقيقات مع عشماوي حتى الوقت الراهن.

    وأوضح أن المدعي العام لم يفصح حتى الآن عن أية معلومات من التي أدلى بها عشماوي خلال الفترة الماضية، وأنه يخضع للتحقيقات السرية ضمن مجموعة من الإرهابيين، الموجودين تحت سلطة المدعي العام العسكري ورجال القضاء.

    وأوضح المسماري أن الجيش الليبي يتقدم بصورة كبيرة في عملية تطهير الجنوب الليبي، وأنه سيطر على عدة معسكرات في مدينة سبها، كانت تسيطر عليها العصابات التشادية- حسب وصفه-، وأن ذلك يجرى بالتنسيق مع القيادات ومشايخ الجنوب الليبي، وأن الطيران ينفذ طلعاته الجوية من عدة قواعد تابعة لليبيا.

     وأكد أن الجيش أعاد مديرية أمن سبها للعمل أمس بكل طواقمها، بعد أن تم تطهيرها من العصابات التي كانت تسيطر على المواقع هناك.

    وشدد على مشاركة القوات المسلحة من جميع أنحاء ليبيا، أن الجيش لا يعبر عن مناطق جغرافية أو قبلية بعينها، وإنما هو جيش ليبيا ويسعى لتطهير الأراضي الليبية كافة.

    وفيما يتعلق بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أوضح أن الجيش الليبي يتابع عملية التطهير في الجنوب، ويراقب الحدود بشكل دقيق، وأن  الجيش لا يعلق على أمر يخص تشاد وإسرائيل، إلا أنه يعمل على تأمين الحدود الليبية وحفظ سيادة الدولة.

    القبض على عشماوي

    في العام الماضي أعلن الجيش الليبي، الاثنين 8 أكتوبر/تشرين الأول 2018، القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي، الذي يوصف بأنه الإرهابي المطلوب الأول في مصر.

    وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري، في بيان، إن الجيش الليبي ألقى القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي، خلال عملية أمنية، في مدينة درنة الليبية.

    من هو عشماوي

    ويعد هشام عشماوي من أخطر العناصر الارهابية الأجنبية المتواجدة في ليبيا، وهو أمير تنظيم المرابطين التابع لتنظيم القاعدة في درنة، وكان يتواجد في المدينة منذ فراره من مصر قبل 4 سنوات.

    وشارك عشماوي، في قيادة عدة عمليات إرهابية داخل ليبيا، وكان من أبرز قيادات ما يسمى مجلس شورى مجاهدي درنة، كما شارك في عمليات أخرى داخل مصر ضد قوات الجيش والشرطة المصرية.

    سقوط أحد أفراد غرفة عشماوي

    قبل أيام قال المسماري في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إن الجيش تمكن من قتل الإرهابي المصري عبدالله الدسوقي الذي ينتمي إلى مجموعة عشماوي، في عملية نوعية قامت بها مجموعة العمليات الخاصة المشكلة من كتيبة شهداء الزاوية، وكتيبة طارق بن زياد فجر يوم الجمعة 18 يناير/ كانون الثاني، بمنطقة الشاطئ في الجنوب الغربي، بعد توارد معلومات بوجود عناصر إرهابية داعشية في الموقع، الذي يقع شمال غرب مدينة سبها بنحو 60 كيلومترا.    

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    الكلمات الدلالية:
    هشام عشماوي, الناطق باسم الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسماري, ليبيا, مصر
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