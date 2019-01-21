"التحالف الدولي" ينفي إصابة جنود أمريكيين في تفجير الشدادي شمال شرقي سوريا

أكد التحالف الدولي عدم إصابة أي جنود أمريكيين في التفجير الانتحاري الذي استهدف حاجزا بمدخل بلدة الشدادي، بريف الحسكة الجنوبي، شمال شرقي سوريا، اليوم الاثنين.

القاهرة — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم التحالف في بيان "نستطيع تأكيد تعرض رتل عسكري مشترك للتحالف وشركائه السوريين لهجوم بسيارة مفخخة، في سوريا، اليوم".

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وأكد المتحدث "لم يصب أي جنود أمريكيين جراء الهجوم"، متابعا "نواصل مراجعة الموقف، وسوف نقدم التفاصيل إذا اقتضت الحاجة لاحقا".

وكان انفجار عنيف بسيارة مفخخة قد استهدف، اليوم الاثنين، رتلا لقوات أمريكية في ريف الحسكة الجنوبي، شمال شرقي سوريا.

وذكرت وكالة "هاوار" إن السيارة المفخخة استهدفت حاجزا لـ"قوى الأمن الداخلي" بمنطقة الشدادي وأسفرت عن بعض الأضرار المادية.

ونقل موقع RT عن الوكالة، قولها بأن "مصادر محلية أفادت بأن الانتحاري الذي يقود السيارة المفخخة من نوع هيونداي فجر نفسه بعد أن شك عناصر الحاجز به وحاولوا إيقافه"، فيما أفادت وسائل إعلام بإصابة جندي أمريكي وعنصرين من قوى الأمن الداخلي في التفجير.