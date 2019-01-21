"أنصار الله" تطلق صورايخ باليستية على السعودية

وقالت قناة "المسيرة"، التابعة للحوثيين، اليوم الاثنين: إن "القوة الصاروخية تطلق صاروخا باليستيا من طراز بدر واحد بي على تحشيدات للمرتزقه في جازان".
كما أعلنت أنصار الله إطلاق صاروخ باليستي من طراز "بدر1 بي" على معسكر للتدريب والتحشيد في عسير جنوب غربي المملكة.
وقالت القناة التابعة للحوثيين، إن "القوة الصاروخية تطلق صاروخا باليستيا من طراز بدر 1 بيعلى معسكر للتدريب والتحشيد في علب بعسير". وأضافت القناة، نقلا عن مصدر بالقوة الصاروخية، أن "الصاروخ أصاب هدفه في علب بعسير، موقعا قتلى وجرحى".
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