"أنصار الله" تطلق صورايخ باليستية على السعودية

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، إطلاق صاروخ باليستي على تحشيدات عسكرية في جازان، جنوب غربي السعودية.

وقالت قناة "المسيرة"، التابعة للحوثيين، اليوم الاثنين: إن "القوة الصاروخية تطلق صاروخا باليستيا من طراز بدر واحد بي على تحشيدات للمرتزقه في جازان".

ونقلت المسيرة، عن "مصدر في القوة الصاروخية، يؤكد إصابة الصاروخ للهدف بدقة عالية، محدثا قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة".

كما أعلنت أنصار الله إطلاق صاروخ باليستي من طراز "بدر1 بي" على معسكر للتدريب والتحشيد في عسير جنوب غربي المملكة.

وقالت القناة التابعة للحوثيين، إن "القوة الصاروخية تطلق صاروخا باليستيا من طراز بدر 1 بيعلى معسكر للتدريب والتحشيد في علب بعسير". وأضافت القناة، نقلا عن مصدر بالقوة الصاروخية، أن "الصاروخ أصاب هدفه في علب بعسير، موقعا قتلى وجرحى".