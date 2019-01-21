بالفيديو... أبو الغيط منفعلا في مؤتمر صحفي: الجيران سيأكلوننا

أثار سؤال من أحد الصحفيين انفعال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال المؤتمر الذي عقده في العاصمة اللبنانية بيروت على هامش القمة العربية الاقتصادية.

وسأل الصحفي: "ما الذي يدفع المواطن العربي للتصديق بأن الجامعة العربية قد تنجح في الاقتصاد حيث فشلت في السياسة؟" فقاطعه أبو الغيط قائلا: "تيجي نحل الجامعة العربية وننفرط جمعا وكل واحد يروح في اتجاهه"، ليرد عليه الصحفي: "سيكون أحسن… غالبية الدول العربية تتآمر على بعضها".

عندئذ قاطعه أبو الغيط: "لا، عمره ما هيكون أحسن، ولو تركنا الجامعة العربية، والمسرح العربي، الجيران سيأكلوننا (…) سأقول لك شيئا، لكل إنسان فكر، إذا أردنا تسليم الأراضي العربية للجيران فلنفعل ما تطالب به".

وعقدت الأحد 20 يناير/ كانون الثاني 2019، الدورة الرابعة من القمة العربية الاقتصادية في بيروت، بغياب الغالبية الساحقة من الرؤساء والقادة العرب، وبغياب دمشق التي علَّقت الجامعة العربية عضويتها منذ اندلاع النزاع السوري في عام 2011.

ودعا البيان الختامي لمؤتمر القمة العربية التنموية في العاصمة اللبنانية بيروت إلى مضاعفة الجهود لتعزيز الظروف المؤاتية لعودة اللاجئين إلى بلادهم.

وجاء البيان الذي عرف باسم "إعلان بيروت" بعد انتهاء أعمال القمة التي غاب عنها 19 من القادة العرب ولم يحضرها سوى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، فضلا عن رئيس الدولة المضيفة ميشال عون.

واقتصر تمثيل معظم الدول العربية فيها على مستوى رؤساء حكومة أو وزراء خارجية أو وزراء مالية.

وأوردت صحيفة "النهار" على صفحتها الأولى الجمعة: "صدمة بيروت.. قمة بلا رؤساء!"، في وقت عنونت فيه صحيفة "الجمهورية": "قمة الاعتذارات والخيبة العربية".

وتضمن إعلان بيروت، الذي قرأه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، 29 قرارا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الدول العربية.