اللجنة العراقية السورية تناقش فتح المعابر الحدودية بين البلدين

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الإثنين، أن اللجنة السورية العراقية ناقشت اليوم فتح المعابر الحدودية بين البلدين، لتنشيط حركة النقل البري، والعلاقات التجارية.

قال مدير الشركة العامة للنقل البري عماد عبد الرازق إنه "تمت مناقشة أهمية تفعيل العلاقات التجارية وفي مقدمتها النقل البري بين البلدين، عبر منفذ البوكمال، وأهمية الربط السككي، عبر منفذ التنف"، حسب بيان صادر عن وزارة النقل العراقية.

وأضاف عبد الرزاق إن "وزارة النقل تسعى إلى إعادة تأهيل فرع الشركة العراقية السورية في بغداد، استعداداً لفتح المنافذ الحدودية بين البلدين والعمل بالترانزيت بين جمهورية إيران وجمهورية العراق والجمهورية العربية السورية وكذلك قد يكون تطبيق العمل بالترانزيت السماح للدول الأخرى بمرور حركة النقل البري على أراضيها عبر المنافذ الحدودية".

وفي وقت سابق أكدت وزارة الخارجية العراقية أن وفدا فنيا سوريا يصل إلى العراق، مشيرا إلى أن الوفد ينوي إجراء مباحثات تسهيل وتحضير لعملية فتح معبر البوكمال الحدودي بين البلدين.