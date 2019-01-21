إجراءات جديدة لمركز الملك سلمان لليمنيين والنازحين السوريين في الأردن

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن توزيع 1100 سلة غذائية تزن 81 طنا و800 كيلوغرام على النازحين والمتضررين، في تسع قرى تابعة لمحافظة لحج في جمهورية اليمن.

وبحسب بيان لسفارة المملكة في القاهرة، جاء التوزيع ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية، يستفيد منها 6600 فرد، وقام مركز الملك سلمان للإغاثة بتوزيع 400 سلة غذائية تزن 29 طنا و600 كيلوغرام على النازحين والمتضررين

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في مخيم الجعدة، ومناطق الدير، والرفيع والفرانتة وبني المش التابعة لمديرية حيران بمحافظة حجه اليمنية.

وتأتي المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز للشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز، والتي بلغت نحو 321 مشروعا.

وأعلنت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن تقديمها الخدمات الطبية لنحو 3689 لاجئا سوريا في مخيم الزعتري، خلال شهر يناير/ كانون الأول.

وبحسب نص البيان تقدم عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة الأدوية الطبية للمرضى بالمجان، وتقدم العلاج والمتابعة للمراجعين ممن يعانون من الأمراض المزمنة، حيث تأتي هذه العيادات كأحد البرامج الصحية التي يقدمها المركز للأشقاء السوريين في الأردن.