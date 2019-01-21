إجراءات جديدة لمركز الملك سلمان لليمنيين والنازحين السوريين في الأردن

وبحسب بيان لسفارة المملكة في القاهرة، جاء التوزيع ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية، يستفيد منها 6600 فرد، وقام مركز الملك سلمان للإغاثة بتوزيع 400 سلة غذائية تزن 29 طنا و600 كيلوغرام على النازحين والمتضررين
وتأتي المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز للشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز، والتي بلغت نحو 321 مشروعا.
وأعلنت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن تقديمها الخدمات الطبية لنحو 3689 لاجئا سوريا في مخيم الزعتري، خلال شهر يناير/ كانون الأول.
وبحسب نص البيان تقدم عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة الأدوية الطبية للمرضى بالمجان، وتقدم العلاج والمتابعة للمراجعين ممن يعانون من الأمراض المزمنة، حيث تأتي هذه العيادات كأحد البرامج الصحية التي يقدمها المركز للأشقاء السوريين في الأردن.
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