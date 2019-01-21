هيئة شؤون الأسرى: قوات القمع الإسرائيلية تقتحم سجن عوفر وتعتدي على فلسطينيين

رام الله — سبوتنيك. صرحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين، أن "قوات القمع الإسرائيلية التابعة لإدارة سجون الاحتلال تواصل عمليات القمع والتنكيل والاقتحام لعدة أقسام في سجن عوفر منذ ساعات الفجر الأولى وسط حالة من التوتر والغليان".
وتابعت الهيئة "اقتحمت فجر اليوم قوات القمع المسماه "متسادا" القسم رقم "15" واعتدت على الأسرى وحطمت مقتنياتهم ثم قمعت الأسرى في جميع أقسام المعتقل ما تسبب بحالة من السخط والتوتر في صفوف الأسرى".
وأوضحت الهيئة أن هذا الاقتحام "يأتي بعيد قيام قوات القمع الإسرائيلية المسماة "درور" مصحوبة بقوات من الشرطة الإسرائيلية أمس اقتحام القسم رقم 17 في سجن عوفر وإجراء تفتيش استفزازي للأسرى والعبث بمتعلقاتهم".
يشار إلى أن نحو 1200 أسير فلسطيني يقبعون بسجن عوفر الذي يحوي أقساما خاصة بالأسرى الأطفال.
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