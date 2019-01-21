هيئة شؤون الأسرى: قوات القمع الإسرائيلية تقتحم سجن عوفر وتعتدي على فلسطينيين

اقتحمت قوات إسرائيلية عددا من أقسام سجن عوفر المقام على أراضي بلدة بيتونيا غرب رام الله.

رام الله — سبوتنيك. صرحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين، أن "قوات القمع الإسرائيلية التابعة لإدارة سجون الاحتلال تواصل عمليات القمع والتنكيل والاقتحام لعدة أقسام في سجن عوفر منذ ساعات الفجر الأولى وسط حالة من التوتر والغليان".

© AP Photo / Joe Cavaretta إسرائيل تدخل في مواجهة مفتوحة مع إيران

وأضاف البيان أن "أربع وحدات قمعية هي (متسادا ودرور ويمام ويماز) مدججة بالأسلحة والهراوات والكلاب البوليسية وقنابل الصوت والغاز اقتحمت قبل قليل القسمين 11 و12 وعبثت بمتعلقات الأسرى واعتدت على المعتقلين دون معرفة الأسباب".

وتابعت الهيئة "اقتحمت فجر اليوم قوات القمع المسماه "متسادا" القسم رقم "15" واعتدت على الأسرى وحطمت مقتنياتهم ثم قمعت الأسرى في جميع أقسام المعتقل ما تسبب بحالة من السخط والتوتر في صفوف الأسرى".

وأوضحت الهيئة أن هذا الاقتحام "يأتي بعيد قيام قوات القمع الإسرائيلية المسماة "درور" مصحوبة بقوات من الشرطة الإسرائيلية أمس اقتحام القسم رقم 17 في سجن عوفر وإجراء تفتيش استفزازي للأسرى والعبث بمتعلقاتهم".

يشار إلى أن نحو 1200 أسير فلسطيني يقبعون بسجن عوفر الذي يحوي أقساما خاصة بالأسرى الأطفال.