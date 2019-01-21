سوريا تطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية

طالبت الخارجية السورية مجلس الأمن والأمم المتحدة باتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن استمرار إسرائيل في نهجها العدواني ضد سوريا ما كان ليتم لولا دعم الولايات المتحدة الأمريكية اللامحدود والمستمر.

دمشق — سبوتنيك. وقالت الخارجية السورية في رسالتين للأمم المتحدة ومجلس الأمن إن "سوريا تؤكد أن استمرار إسرائيل في نهجها العدواني الخطير ما كان ليتم لولا الدعم اللامحدود والمستمر الذي تقدمه لها الإدارة الأمريكية التي أعلنت دعمها لهذه الاعتداءات، ولولا الحصانة التي توفرها لها هي ودول معروفة في مجلس الأمن من المساءلة ولولا صمت القبور الذي يفرضه هؤلاء على مجلس الأمن لمنعه من ممارسة دوره في مواجهة هذه الاعتداءات الإجرامية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأضافت الخارجية "سوريا تطالب مجددا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة وأهمها حفظ السلم والامن الدوليين واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية وأن يفرض على إسرائيل احترام قراراته المتعلقة باتفاقية فصل القوات ومساءلتها عن إرهابها وجرائمها التي ترتكب بحق الشعبين السوري والفلسطيني".

يتبع…