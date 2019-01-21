الأردن في مواجهة إسرائيل... مطار إسرائيلي يشعل الحرب

قال الدبلوماسي السابق، عضو مجلس الأعيان الأردني، فالح الطويل، إن الأردن سيقاوم بكل الطرق المتاحة لمنع إسرائيل من إقامة المطار الجديد قرب الحدود الأردنية.

وأضاف الطويل في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن الأردن سيبذل كل جهوده الدبلوماسية، ويخاطب كل مؤسسات المجتمع الدولي المنوطة بمثل بالإجراءات اللازمة حيال القضية، خاصة أن إسرائيل تمارس اعتداءاتها على الأردن والقانون الدولي ومؤسسات المجتمع الدولي، حسب قوله.

© Photo / King Salman Humanitarian Aid & Relief Centre إجراءات جديدة لمركز الملك سلمان لليمنيين والنازحين السوريين في الأردن

وتابع أن النتائج متروكة لما يقرره المجتمع الدولي، نظرا لعدم اكتراث إسرائيل بأية قرارات دولية، خاصة أن إقامة المطار على الحدود الأردنية يمثل تهديدا مباشرا للأردن والأردنيين، ويستبيح الأجواء الأردنية، خاصة أن الطائرات تحتاج إلى مجالات واسعة للهبوط والصعود.

وأكد أن إقامة المطار سيجعل الحدود الأردنية مهددة بالاختراق طوال الوقت، وهو ما يتطلب ممارسة الضغوط من المجتمع الدولي على الجانب الإسرائيلي لمنعه من إقامة هذا المطار، نظرا لما يمثله من اعتداء على السيادة الأردنية، وارتكاب جرائم إنسانية وجرائم حرب، خاصة أن الكتل التي تعارض ممارسات إسرائيل في معظم دول العالم ستدعم الجهود الأردنية.

اعتراض الأردن

قدم الأردن اعتراضا دوليا على إقامة مطار إسرائيلي بالقرب من حدوده، وفقا لما نقلته قناة "المملكة" التلفزيونية على موقعها الإلكتروني عن مصدر حكومي لم تسمه أو تذكر صفته.

وحسب المصدر، فإن عمان اعترضت لدى سلطات دولية "لم يحددها" على إقامة إسرائيل مطار يقع على بعد 18 كلم من مدينة إيلات، قرب الحدود الأردنية.

الخارجية

وفي وقت سابق أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن الأردن أبدى رفضه التام لإقامة المطار الإسرائيلي، لاعتبارات فنية وقانونية متعددة.

كما اعتبرت الخارجية أن "إقامة المطار في الموقع المذكور سيؤدي لانتهاك السيادة الأردنية في الأجواء، فضلا عن أنه سيمثل خرقا للقانون الدولي، وخاصة المادة الأولى من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي لعام 1944، وانتقاصا من معايير منظمة الطيران المدني" ICAO".