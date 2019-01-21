تسجيل
18:29 21 يناير/ كانون الثاني 2019
مباشر
    بحث
    الجزائر

    "70 وثیقة تعاون"... إيران تتوقع مستقبلا "مشرقا جدا" مع الجزائر

    © REUTERS / RAMZI BOUDINA
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال المتحدث باسم الخارجیة الإيرانية، بهرام قاسمي، إن إيران والجزائر تتمتعان بعلاقات إیجابیة وبناءة على كل الأصعدة والمجالات المتاحة ولقد أبرمتا نحو 70 وثیقة للتعاون الثنائي حتى الآن.

    وأضاف قاسمي أن إیران والجزائر تتمتعان بعلاقات ثنائیة جیدة ولدیهما تشاورات مستمرة حول القضایا الإقلیمیة والدولیة؛ لافتا إلى أن اللجنة الاقتصادیة المشتركة للبلدین تواصل نشاطاتها حالیا، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.

    الجزائر
    © REUTERS / RAMZI BOUDINA
    الجزائر تستدعي سفير المغرب احتجاجا على إقحامها في أزمة العلاقات مع إيران

    وتابع قاسمي أنه "بالنظر إلى تاریخ العلاقات بین الشعبین، یتوقع أن یكون مستقبل علاقات البلدین في كافة المجالات مشرقا جدا" واصفا العلاقات القائمة بین البلدین بالبناءة.

    ولفت المتحدث باسم الخارجیة الإيرانية إلى أن ثورة الجزائر كانت ثورة ملهمة لا على صعید المنطقة فحسب، بل على مدى تاریخ الكفاح ضد الاستعمار خلال الخمسینیات والستینیات من القرن الماضي، إذ تمكن الشعب الجزائري على غرار نظيره الإیراني، بعد كفاح طویل وعبر تقدیم ملیون شهید من نيل استقلاله من فرنسا في عام 1962.

    وأشار إلى مكتسبات الثورة الجزائریة؛ مصرحا بأنه عبر انتصار الشعب الجزائري على المستعمرین لهذا البلد، تمكنت من تحقیق معطیات سیاسیة هامة جدا، كان الاستقلال والحریة من أهمها.

    وقال إنه فضلا عن الاستقلال والحریة بوصفهما أهم معطیات الثورة الجزائریة، تم اتخاذ إجراءات أساسیة هامة جدا هي الأخرى في المجالات الاقتصادیة بما فی ذلك توفیر السكن والخدمات الصحیة والتعلیمیة وغیرها، حیث تمكنت الجزائر من النهوض بالحالة المعیشیة لأبناء شعبها إلى مستوى جید جدا.

    وكان المغرب قد أعلن قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران متهما طهران و"حزب الله" بدعم جبهة البوليساريو، التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية، عن طريق السفارة الإيرانية في الجزائر.

    إيران
    © Fotolia / Sputnik/Borna_Mir
    سفير إيران: قريبا... مشاريع بينها "بنوك" في الجزائر

    وبعدها استدعت وزارة الخارجية الجزائرية السفير المغربي للاعتراض على اتهامات بأن الجزائر لعبت دورا في دعم إيراني مزعوم عن طريق "حزب الله" اللبناني لجبهة البوليساريو.

    وتنازع "البوليساريو" المغرب، السيادة على إقليم الصحراء، منذ عام 1975، حين انتهى الاحتلال الإسباني للمنطقة، وتحول النزاع إلى صراع مسلح توقف عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

    ورغم أن النزاع في ملف الصحراء الغربية قائم رسميا بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، لكن اسم الجزائر يحضر كذلك في هذا النزاع على المستوى الإعلامي، إذ يصر المغرب على أن الجزائر مسؤولة عن هذا النزاع.

    ويعود هذا الحضور بالأساس إلى احتضان الجزائر لمخيّمات تندوف، مقر البوليساريو ودعمها المتواصل للجبهة، رغم تأكيد الجزائر على الصعيد الرسمي أنها ليست طرفا في النزاع.

    انظر أيضا:

    إسرائيل تدخل في مواجهة مفتوحة مع إيران
    رئيس جمعية التجارة التركية: منع استيراد إيران سلع استهلاكية لن يؤثر علينا
    بومبيو لقادة إيران: أطلقوا سراح "الأمريكيين الأبرياء"
    بالفيديو... أهداف مباراة إيران وعمان في كأس آسيا (2-0)
    الكلمات الدلالية:
    أخبار البوليساريو, الجزائر, العلاقات الاستراتيجية, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عرض أزياء مجموعة ربيع/ صيف 2019 في باريس - من المصمم الهولندي آيريس فان هيربن، فرنسا 21 يناير/ كانون الثاني 2019
    النساء يتحولن إلى ورود... مصمم هولندي يقدم عرضا ساحرا في باريس
    الأمن الروسي يعترض خلية تدار من سوريا لجمع الأموال لـداعش
    "داعش" يستغل أموال البسطاء
    الجيش الروسي خارج الأراضي الروسية: القواعد العسكرية وبعثات حفظ السلام
    الجيش الروسي خارج الأراضي الروسية: القواعد العسكرية وبعثات حفظ السلام
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك