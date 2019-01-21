بالفيديو... السعودية تطلق خدمة "غير مسبوقة" للمواطنين

أطلقت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية، تكنولوجيا "غير مسبوقة"، لخدمة مواطنيها.

وبدأت الوكالة في استخدام التقنية الجديدة، كأول قطاع حكومي يتيح استخدام هذه الخدمة للمواطنين.

وأوضح المتحدث الرسمي لـ "الأحوال المدنية"، محمد الجاسر، في لقاء مع برنامج "صباح السعودية"، أن الخدمة هي تقنية تجسد الأشخاص بشكل ثلاثي الأبعاد، بحيث يبدو كأنه موجود أمام المواطن ويخاطبه.

وأوضح أن الخدمة تتميز بأنها تجسد الشخص، بحيث يمكنه أن يخاطب أكثر من جهة في وقت واحد، كما أن مسؤولي "الأحوال المدنية" يمكنهم وهم في الرياض على سبيل المثال، متابعة الجميع في وقت واحد، كما أنها توفر على المواطنين السفر للقاء شخص مسؤول، حيث يجده متجسدا أمامه ويخاطبه.

وأشار الجاسر إلى أن الخدمة موجهة للجميع، وليست متقتصرة على فئة الصم فقط، لافتا إلى أنه سيتم استخدامها في إيصال الرسائل ومساعدة الصم على إنهاء الإجراءات في المكاتب.

وأكد أنها سوف تطبق قريبا بآفاق جديدة، مشيرا إلى أنه عندما تم عرضها بمهرجان الجنادرية لاقت استحسان الجميع.