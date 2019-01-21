بعد لقاء تميم وعون... قطر توضح سبب دعم لبنان بـ500 مليون دولار

وأعلنت قطر، اليوم الاثنين، تقديم مبلغ 500 مليون دولار أمريكي على شكل قرض ميسر واستثمارات في السندات الحكومية اللبنانية، خلال المؤتمر الاقتصادي من أجل التنمية في لبنان "سيدر"، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

تأتي توجيهات سيدي سمو الأمير 'حفظه الله' للاستثمار في السندات الحكومية اللبنانية انطلاقاً من العلاقات الثنائية القوية التي تجمع بلدينا و شعبينا الشقيقين، و الثقة في قدرة الاقتصاد اللبناني على استعادة عافيته بسواعد أبناءه. https://t.co/Fab2FeM9OZ — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) January 21, 2019

وكتب آل ثاني على "تويتر": "تأتي توجيهات سمو الأمير للاستثمار في السندات الحكومية اللبنانية انطلاقا من العلاقات الثنائية القوية، التي تجمع بلدينا و شعبينا الشقيقين، والثقة في قدرة الاقتصاد اللبناني على استعادة عافيته بسواعد أبنائه".

شارك سمو أمير البلاد المفدى 'حفظه الله' في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة في بيروت، كل الشكر و التقدير للحكومة و الشعب اللبناني الشقيق على حسن الاستضافة و التنظيم #القمة_الاقتصادية_العربية pic.twitter.com/mpuyxzvkgS — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) January 20, 2019

ويأتي قرار الدوحة بعد لقاء جمع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، أمس الأحد، في بيروت على هامش، مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

سعدت بمشاركتي في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية. كان قراري المشاركة طبيعيا من منطلق الحرص على العمل العربي المشترك الذي بيّنت القمة الحاجة الماسة لتعزيزه في وجه الأزمات والتحديات التي تواجهنا. شكرا للبنان قيادة وشعبا على استضافتها. pic.twitter.com/B6axV4tR60 — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) January 20, 2019

وشارك أمير قطر في القمة، التي شهدت غيابا ملحوظا للقادة العرب، وقال في تدوينة على "تويتر": "سعدت بمشاركتي في القمة العربية الاقتصادية"، مضيفا: "كان قراري بالمشاركة في القمة طبيعيا من منطلق الحرص على العمل العربي المشترك، الذي بينت القمة الحاجة الملحة لتعزيزه في وجه الأزمات والتحديات التي تواجهنا".

وفي تدوينة سابقة، أمس الأحد، قال وزير الخارجية القطري إن الدوحة تشكر بيروت على حسن استضافة القمة العربية الاقتصادية.