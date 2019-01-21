المبعوث الأممي إلى سوريا: النزاع في سوريا "طال أمده" ولا يوجد حل عسكري

أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الإثنين، أن النزاع في سوريا طال أمده، لكن لا يوجد حل عسكري، وأن الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الموقف.

© Sputnik . Ramil Sitdikov شويغو لبيدرسون: روسيا تأمل في الانتقال النشط إلى التسوية السياسية في سوريا

موسكو — سبوتنيك . قال بيدرسون للصحفيين عقب مباحثاته مع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو: "بشكل أو بآخر، اتفقنا على أن الصراع في سوريا طال أمده. وبالطبع، لا يوجد حل عسكري لهذه القضية، لا يوجد سوى الحل السياسي للخروج من هذا الوضع".

ولفت المبعوث إلى دور روسيا الحاسم في التسوية السورية، مشيرا "بالطبع، وهذا لا يتطلب أي تأكيد عليه، يلعب الجانب الروسي دورا هاما للغاية في التوصل، في نهاية المطاف، إلى عملية التسوية السياسية لحل الأزمة في البلاد".

ومن الجدير بالذكر أن غير بيدرسون، هو رابع مبعوث أممي إلى سوريا منذ بدء الحرب فيها عام 2011، وخلف بذلك ستافان دي ميستورا، الذي تقاعد لأسباب عائلية، في 31 كانون الأول/ديسمبر عام 2018.

وفي الوقت الحالي، أصبح البحث عن التسوية السياسية في المقام الأول، وخاصة من خلال منصتي أستانا وجنيف، وكذلك إعمار سوريا وعودة اللاجئين.

وتعمل روسيا إلى جانب شريكيها الرئيسيين في إطار صيغة أستانا (تركيا وإيران) والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في البلاد.