المبعوث الأممي إلى سوريا: النزاع في سوريا "طال أمده" ولا يوجد حل عسكري

ولفت المبعوث إلى دور روسيا الحاسم في التسوية السورية، مشيرا "بالطبع، وهذا لا يتطلب أي تأكيد عليه، يلعب الجانب الروسي دورا هاما للغاية في التوصل، في نهاية المطاف، إلى عملية التسوية السياسية لحل الأزمة في البلاد".
ومن الجدير بالذكر أن غير بيدرسون، هو رابع مبعوث أممي إلى سوريا منذ بدء الحرب فيها عام 2011، وخلف بذلك ستافان دي ميستورا، الذي تقاعد لأسباب عائلية، في 31 كانون الأول/ديسمبر عام 2018.
وفي الوقت الحالي، أصبح البحث عن التسوية السياسية في المقام الأول، وخاصة من خلال منصتي أستانا وجنيف، وكذلك إعمار سوريا وعودة اللاجئين.
وتعمل روسيا إلى جانب شريكيها الرئيسيين في إطار صيغة أستانا (تركيا وإيران) والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في البلاد.
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