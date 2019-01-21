عضو الدفاع والأمن القومي: مهمتنا إجلاء القواعد والقوات الأمريكية من العراق

قال النائب عمار طعمة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان العراقي، إن المجلس لن يسمح ببقاء القواعد الأمريكية، أو أية قوات قتالية من جنسيات أجنبية على أرض العراق.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن الأغلبية البرلمانية مجمعة على مشروع قانون إجلاء القوات الأجنبية بالكامل من الأراضي العراقية.

وتابع أن القوات العراقية لديها من الكفاءة والقدرة ما يؤهلها لمواجهة أية تحديات، ويمكنها من بسط السيطرة على كافة أراضي العراق ودحر التنظيمات الإرهابية.

وأشار طعمة إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومي قدمت "طلب استيضاح" بشأن انتقال القوات الأمريكية من سوريا إلى العراق، والفترة التي ستبقى فيها، وموعد المغادرة، وأن اللجنة أكدت رفضها التام لبقاء القواعد الأمريكية، أو القوات القتالية الأمريكية وغير الأمريكية، وأنه لن يسمح سوى ببقاء القوات الاستشارية بموجب الاتفاق مع الوزارات المعنية.

قوات استشارية

وشدد على أن وجود القوات الاستشارية لابد أن تكون ضمن المعسكرات العراقية، وتحت الحماية العراقية، حفظا لسيادة الدولة واستقلاليتها.

وأكد أن العراق لن يسمح بأن تكون أرضه محطة انطلاق عمليات عدوانية تجاه دول الجوار، التي يحرص العراق على حسن التعاون المتكامل معها خلال الفترة المقبلة.

مبررات الجماعات الإرهابية

واستطرد أن بقاء القواعد الأمريكية، أو أي قوات أمريكية يخلق مبررات لتكوين جماعات إرهابية جديدة بزعم محاربة قوات الاحتلال، كما يسهل المهمة على تلك العناصر لتجنيد الشباب من شتى أنحاء العراق.

وأوضح أن الموافقة على بقاء قوات قتالية، أو قواعد أمريكية أو أجنبية على أرض العراق سيخلق حالة من الانقسام المجتمعي والسياسي الحاد في العراق.

نفي الدفاع العراقية

© Sputnik . JONATHAN ERNST العراق... تفاصيل جديدة بشأن تحركات لإنشاء قواعد أمريكية جديدة

نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، دخول قوات أمريكية كانت متمركزة في سوريا إلى الأراضي العراقية.

وقال الخفاجي، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، في 17 يناير/ كانون الأول، ردا على سؤال أنه تم نقل قوات أمريكية من سوريا إلى العراق "من غير الممكن أن يتم أي شيء إلا بالتنسيق مع الجانب العراقي وهذا الأمر لم يحدث، لا يوجد أي دخول للقوات الأمريكية من الجانب السوري باتجاه العراق".