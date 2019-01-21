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20:05 21 يناير/ كانون الثاني 2019
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    جناح جامعة الدول العربية في معرض القاهرة الدولي للكتاب

    الجامعة العربية ضيف شرف "اليوبيل الذهبي" لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

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    العالم العربي
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    تنطلق غدا الثلاثاء، الدورة الـ 50 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في "اليوبيل الذهبي"، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم 5 فبراير/ شباط المقبل، وتحل جامعة الدول العربية، ضيف شرف هذه الدورة كما تحتفي هذه الدورة بشخصيتي المعرض، ثروت عكاشة، وسهير القلماوي.

    وذكر بيان للجامعة، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الاثنين، أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، سيفتتح دورة "اليوبيل الذهبي" للمعرض، في أرض المعارض الجديدة في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وبحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدائم، والأمين العام الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والسفيرة د. هيفاء أبو غزالة — الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية ورئيس اللجنة المعنية بملف مشاركة جامعة الدول العربية كضيف شرف في الدورة (50)، والدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي في جمهورية مصر العربية. 

    كتب عربية
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    من جانبها، أكدت أبو غزالة بأن اختيار ضيف الشرف "جامعة الدول العربية" جاء لإبراز إنجازات العمل العربي المشترك، وليتوج لهذا الصرح العربي الذي يجمع في خزائنه موادا ثرية ترسم بالصور الحية الناطقة شخصيات وأحداث تاريخية، كان من شأنها أن غيرت مجرى التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للدول العربية، ويستلهم في هذا الأمر النجاح غير المسبوق الذى حققته "جامعة الدول العربية"، عندما حل العالم العربي ضيفا للشرف في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب لعام 2004، كما أكدت على فاعلية الدور الثقافي العربي الجماعي في خدمة العمل العربي المشترك.

    وأضافت بأن هذه الفاعلية تتزامن مع قرب الذكرى الـ 74 على تأسيس جامعة الدول العربية، تلك المنظمة الإقليمية الأولى التي جاءت نشأتها في شهر مارس/آذار من عام 1945، تتويجا لحركة القومية العربية والفكر القومي العربي، لتصبح أول منظمة عربية جامعة، تنشأ في تاريخ العرب الحديث والمعاصر، وأول إطار مؤسسي يجسد حلم الوحدة العربية، وأول منظمة دولية تنشأ إبان الحرب العالمية الثانية، والتي كان تأسيسها تجاوبا مع نداءات وتطلعات الشعوب العربية، ووعيا منها بأهمية الوحدة في سبيل تحقيق استقلال الدول العربية والحفاظ على الهوية العربية.

    جناح جامعة الدول العربية في معرض القاهرة الدولي للكتاب
    © Photo /
    جناح جامعة الدول العربية في معرض القاهرة الدولي للكتاب

    وفى هذا السياق، فإن الجناح الخاص بضيف الشرف جامعة الدول العربية سيتكون من (ركن العمل العربي المشترك ومنطقة القراءة الحرة وركن المبادرات التثقيفية والمعرفية ومنطقة ذاكرة جامعة الدول العربية وركن الأطفال وركن الصالون العربي والمنطقة الإعلامية).

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