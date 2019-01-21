ابن القذافي يلاحق الهوني قضائيا في إيطاليا

قال محامي عائلة القذافي، خالد الزايدي، إن سيف الإسلام القذافي تقدم بدعوى عن طريق محامين إيطاليين ضد محمد عبد المطلب الهوني، يتهمه فيها بـ"انتحال صفة"، باعتبار أن الهوني تحدث أمام وسائل الإعلام على أنه المستشار الخاص للقذافي.

© AP Photo / LUCA BRUNO دعوة عاجلة من سيف الإسلام القذافي لإنهاء الفوضى في ليبيا

وأضاف الزايدي في تصريح خاص لـ" سبوتنيك "، أن "التهمة الثانية هي (الافتراء) حيث أدلى محمد الهوني بمعلومات غير صحيحة، تندرج تحت طائلة جريمة الافتراء كذباً وبهتانا" على حد وصفه.

مشيراً إلى أنه "فضلًا عن ذلك أصدر بيانات وأقوال وتصريحات خلال لقائه الصحفي في أحد البرامج التلفزيونية عبر قناة "العربية"، حشد خلاله كثيراً من العبارات والوقائع والأحداث "الملفقة"، مما يؤكد سوء نيته تجاه الدكتور سيف الإسلام"، بحسب صحيفة "الدعوى".

يذكر أن الهوني يتمتع بالجنسية الإيطالية ما يجعله ويسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته.